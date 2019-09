Fútbol Escándalo en el The Best: el capitán de Nicaragua dice que él no votó a Messi

Actualizado: 25/09/2019 18:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Juan Barrera, capitán de la selección de Nicaragua, ha levantado un polvorín alrededor del premio The Best que el lunes pasado se le concedió a Leo Messi. El jugador sudamericano afirma no haber incluido al delantero del Barcelona entre los tres nombres a los que tiene derecho a votar cada capitán de las selecciones nacionales.

Preguntado por los motivos de su voto a Messi, Barrera se mostró contrariado. «Yo no voté por Messi. Me sorprendió mucho verme en la lista de los capitanes que votaron por Messi cuando este año no vote. La FIFA afirma que me mandó el link de la votación a mi correo electrónico, pero jamás lo recibí, por lo que no pude votar. ¿Cómo puedo aparecer en la lista de capitanes que votaron a Messi si no pude ejercer mi voto?», clamó el nicaragüense. Se le atribuyó el voto a Messi, Sadio Mané y Cristiano Ronaldo.

De esta forma, y a la espera de una posible respuesta de la FIFA que aclare de alguna forma el asunto, se pone en cuestión la validez del galardón otorgado a Messi.

Van Dijk, que era el gran favorito para prorrogar un año más la heroicidad de arrebatar el premio a Ronaldo y Messi –ganadores de todos los Balones de Oro desde que en 2007 se lo llevó Kaka y hasta que en 2018 se lo quedó Modric–, se fue de vacío de Milán. La mañana del lunes crecieron los rumores acerca de un posible triunfo del argentino, al viajar este con toda su familia al evento.