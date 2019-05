Regional Escándalo por celebrar el ascenso con una stripper en el vestuario

El ascenso del Club Esportiu Llançà a la Segunda regional catalana ha provocado una fuerte polémica por la celebración que hizo el equipo en el mismo vestuario del estadio. Franciso Romero, secretario del equipo, contrató a una stripper para que hiciera un espectáculo delante de los jugadores, una decisión que ha sido muy criticada una vez que ha aparecido el vídeo, publicado por el Diari de Girona.

Desde el Llançà se defienden. Romero asegura que la decisión de contratar a la stripper fue suya, y que no tenía intención de ofender a nadie. Dice también que en el espectáculo estaban presentes algunas madres de los jugadores. «Conocía el antiguo propietario de un local que se dedica a ello. Me habló de una chica que es bailarina profesional. Me la presentaron antes y le expliqué qué queríamos y qué se podía encontrar. En todo momento estuvo de acuerdo y todo fue con su consentimiento», relató Romero al Diari de Girona. «El ambiente fue muy festivo, nadie se sobrepasó. Había cava, risas y alegría, pero hizo su espectáculo tranquilamente y cuando terminó, se vistió y se fue. Todo con normalidad».

El Instituto Catalán de las Mujeres ha pedido explicaciones por la celebración. Y también el Ayuntamiento de Llansá, dado que el campo donde se hizo el espectáculo es de propiedad municipal. «Ese fue mi único error, no pedir permiso. Ya he pedido disculpas».

«Lo último que quiero es perjudicar el club y enturbiar el ascenso, todo un éxito para la entidad, pero si alguien me quiere denunciar esto no llegará a ninguna parte», concluye el secretario del Llançà.