«Estoy triste pero tengo fuerzas para seguir»

Julen Lopetegui compareció cariacontecido en la sala de prensa tras la contundente derrota sufrida en el Camp Nou. El técnico, que echó balones fuera cuando se le preguntaban por su futuro, defendió el trabajo de su equipo ante el Barcelona. «El resultado no refleja la realidad del partido. Yo estoy triste como está el vestuario pero tengo fuerzas. Es un palo duro y gordo pero todo es reversible por el tiempo que queda. Me siento triste pero tengo fuerza para dirigir este equipo», empezó asegurando el entrenador del Real Madrid. Lopetegui se refirió a sus futbolistas: «No tengo ningún reproche. Creo en este grupo. Ahora todos están muy tocados y me toca asumirlo todo y mejorar a este grupo y levantarles a moral. Las dinámicas terminan alguna vez y el equipo va a dar otra cara», se defendió.

Lopetegui valoró el penalti señalado sobre Luis Suárez, que marcó las diferencias en la primera parte. «Imagino que el VAR habrá acertado pero nos ha penalizado mucho. Hemos tenido un palo, situaciones de dos contra uno.... Las áreas definen el fútbol, sin duda», explicó. Y sobre su futuro apuntó que «yo no tomo las decisiones». El técnico del Madrid abundó sobre este aspecto: «En el penalti, seguramente, llega tarde nuestro defensor. En la primera parte nos lamentamos de no haber tenido un poco más el balón y de haberles hecho correr un poco más. Puedes tener el balón pero si no marcas... Hasta el 3-1 hemos controlado pero a partir de ahí se ha terminado». El técnico añadió: «En la segunda parte pudimos dar la vuelta al marcador. Tuvimos ocasiones. Estuvimos donde teníamos que estar para empatar el partido pero marcaron el 3-1 cuando íbamos a sacar a Marco Asensio».

Finalmente, resumió: «Estamos en las fecha que estamos y han pasado muchas cosas. La segunda oleada de este equipo será mejor que la mostrada hasta ahora. Lo que nos toca es levantarnos y creer porque desde fuera no nos van a ayudar, e insistir, insistir e insistir». Casemiro añadió: «No es actitud o táctica. Es todo. Los jugadores tienen que correr más y pelear más. Este 5-1 es lo que estamos haciendo toda la temporada», afirmó el centrocampista blanco, cariacontecido tras el resultado. «La imagen que hemos dado es la de nuestra temporada. La temporada está siendo un desastre, todos estamos jugando muy mal. No estamos bien y no podemos culpar al entrenador. Somos los jugadores los que damos la cara en el campo», sentenció.