La muerte súbita se ha cobrado una nueva víctima en el fútbol africano. En esta ocasión, la tragedia ha ocurrido en Suazilandia, estado del sur del continente, en el partido de liga entre Malanti Chiefs y Green Mamba. Se estaba disputando el cuarto de hora de este encuentro cuando el centrocampista burundés Papy Faty, de 29 años, se desplomó sobre el césped.

Rápidamente fue atendido por los servicios médicos, que no tardaron en tomar la decisión de desplazar al futbolista al hospital más cercano. Sin embargo, Faty no pudo sobrevivir y fue en el centro médico donde finalmente se certificó su muerte tras el colapso sufrido.

Kuwtj#today i was assigned at Piggs Peak for sum #PLE game between #Malanti n #GreenMamba n i was shocked to witness wen #PapyFaty collapsed on the field of play n was satisfied dead @hospital ...my condolences to #MalantiChiefs #Faty and #footballfamily 😩 pic.twitter.com/1tZfZ48xBV

El fallecimiento ha tenido una repercusión aún mayor como consecuencia de unas declaraciones del propio futbolista. En un chequeo médico realizado en enero le fue detectada una enfermedad cardíaca crónica. «El doctor dice que podría morir», confesó a 'Soccer Laduma', una de las publicaciones más importantes sobre fútbol en África. Las palabras salieron a la luz el pasado miércoles, un día antes de su fallecimiento.

Good day my fellow soccer lovers,i’m here reading the Papy Faty interview and seriously it has got me worried,he is putting his life in unnecessary risk,yes he loves the sport but health comes first guys. pic.twitter.com/oXWXjj3mdU