Poco queda ya por ver en las equipaciones de fútbol. Alimentos, estilo camuflaje e incluso estampados de alfombra. El último equipo que se ha sumado a la moda de camisetas arriesgadas es el Bohemian FC. El equipo que milita en la Primera división irlandesa ha decidido plasmar en su vestimenta visitante al cantante de reggae Bob Marley.

El equipo irlandés ha querido rendir homenaje al jamaicano imprimiendo su cara en la elástica acompañado de una bandera etíope en las mangas. El motivo de esta arriesga apuesta fue el multitudinario concierto del artista caribeño en 1980 en Dalymount Park, el estadio del combinado «bohemio».

«Dalymount Park ha desempeñado un papel único, principalmente en el deporte, pero también en la historia musical y cultural de Irlanda. Esta camiseta es un guiño a esa historia, y al lugar especial del estadio en los corazones de los aficionado del fútbol y la música», ha señalado el club en un comunicado.

We are delighted to reveal our 2019 away jersey.



Designed by #Bohs in conjunction with our new kit suppliers O’Neills, it gives a nod to Dalymount's special place in the hearts of football and music fans.



Available for pre-order in time for Christmas: https://t.co/gCjzKUSiJK 👈 pic.twitter.com/H6ZMlIMLQA