Tercera división La genial historia de Rafa Felgueroso en el fútbol asturiano El CD Praviano, por primera vez en la temporada, mantuvo su portería a cero con un improvisado guardameta

El Municipal de Santa Catalina, la casa del CD Praviano, esconde en su vestuario uno de los grandes tesoros de la Tercera división española, una hogareña chimenea que en invierno abriga a técnicos y futbolistas cuando el termómetro se desploma y el frío aprieta en Asturias. Desde el domingo, este campo del Grupo II de Tercera división es también protagonista de una de esas maravillosas historias que hacen tan grande al fútbol modesto. Un episodio que tiene como protagonista a Rafa Felgueroso, contundente defensa gijonés al que una serie de circunstancias obligaron a ponerse los guantes para defender la portería de su club en el partido de Liga frente al L'Entregu CF, en el que actuó como guardameta durante los 90 minutos. Un encuentro en el que fue arropado por compañeros y aficionados y en el que, curiosamente, consiguió mantener imbatido a su equipo por primera vez a lo largo de la temporada.

«Nunca había jugado de portero en un partido oficial, aunque sí en algún entrenamiento cuando estaba en categoría cadete», explica a este periódico Rafa Felgueroso, futbolista de 21 años que pertenece al Real Oviedo aunque ahora juega cedido en el equipo de Pravia. Defensa central que también se desenvuelve como mediocentro, cuando firmó este verano por el equipo que preside Agustín García jamás se imaginó que acabaría siendo protagonista a nivel nacional por una actuación como portero. Un cúmulo de circunstancias, como explicó su club, le llevaron a tener que ponerse los guantes ante el L'Entregu CF en el encuentro de la octava jornada de Liga. Carlos Aramburu «Buru», habitual titular, se encontraba sancionado por su expulsión en la anterior jornada en Llanera; Emilio, segundo guardameta, tenía el lunes la prueba física de una oposición y optó por no jugar; Sergio, la tercera alternativa, estaba lesionado y los problemas con el tránsfer impidieron la posibilidad del estreno del mexicano Julio José González, según informó la web www.futbolasturiano.es. «El club nos comunicó que hizo todo lo posible por encontrar un portero para el partido, pero ese cúmulo de circunstancias propició que no fuera posible», refrenda Rafa Felgueroso. Un jugador con una polivalencia fuera de toda duda.

«Aunque la noticia sobre la falta de portero para el domingo ya se había escuchado a lo largo de la semana, Manel (el entrenador) no me comunicó hasta una hora y media antes de comenzar el partido que yo sería el portero». Los nervios tras las palabras de su técnico aparecieron, pero acabaron esfumándose. «Las sensaciones que tienes son diferentes porque no estás jugando en tu posición habitual. Cuando comenzó el calentamiento fui cogiendo confianza y eso me ayudó a que luego, durante el partido, estuviera muy tranquilo», asegura el «guardameta» que, por primera vez a lo largo de la temporada, ha conseguido mantener a cero la portería del CD Praviano, noveno en la clasificación del Grupo asturiano de Tercera división.

En las siete jornadas anteriores, Colunga, Urraca, Vallobín, Lealtad, Mosconia, Siero y Llanera consiguieron perforar la portería del Praviano, que con un improvisado guardameta por fin consiguió permanecer intacta. A pesar de la experiencia, los elogios y las felicitaciones, Rafa Felgueroso sabe que su sitio está en la defensa o el centro del campo. «El hecho de que yo me pusiera de portero fue simplemente una ayuda hacia el equipo y hacia mi club», concluye el protagonista del domingo en la Tercera división asturiana, al que su club agredió públicamente en las redes sociales su esfuerzo.