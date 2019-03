Carreras de caballos Gran victoria de Udalla en el Premio Atlántida El equipo Olave–Bering copa el Premio Atlántila con Udalla y Bielva. Vaclav Janacek hace doblete con New Bareliere y Vale

Javier Fernández-Cuesta Madrid Actualizado: 31/03/2019 17:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este domingo se ha celebrado la quinta jornada de la Temporada de Primavera en el Hipódromo de la Zarzuela, con menos público que las jornadas anteriores por la presencia de la lluvia que ha deslucido un poco el fabuloso planazo del domingo. La máxima atención estuvo puesta en la quinta carrera con el Premio Atlántida, para potrancas de 3 años, con una dotación de 15.000 € a la ganadora y sobre la distancia de 1.400 metros. Udalla, siempre bien posicionada durante la carrera, al entrar en la recta ya era segunda y al presentar su ataque por el centro de la pista, se fue a la meta sin oposición, muy superior a sus rivales. Su compañera de cuadra, Bielva, con un bonito cambio de ritmo en los metros finales, consiguió escoltar a la ganadora en el poste de llegada. Quinchia, con un buen remate final, se tuvo que conformar con la tercera plaza.

Otra de las pruebas importantes del día fue la sexta y última carrera, el Premio Habitancum, para caballos yeguas de 4 años en adelante y también con 15.000 € para el ganador. Seis candidatos partieron desde el poste de los 1.400 metros. Vale consiguió la victoria con gran autoridad tras rematar con fuerza en los metros decisivos. Budggie fue buen segundo y Cuppacoffee que por un momento pareció que podía ser el ganador, se tuvo que conformar con el tercer puesto.

Abrió la mañana el Premio Sinergy, reservado a Aprendices y Profesionales no ganadores de 12 carreras desde julio de 2018, para potros y potrancas de 3 años. Ocho participantes desde el poste de los 1.800 metros. Como se esperaba, la recta final fue una bonita batalla entre Reine D’un Soir y Furioso hasta el poste de meta, en la que por un cuarto de cuerpo venció Reine D’un Soir. Tercera llegó Eibory.

Le siguió el Premio Manola, para potrancas de 3 años, no ganadoras y sobre la distancia de 2.100 metros. Trece candidatas optaban al triunfo. New Bareliere y Saga Daydream nos regalaron unos emocionantes metros finales, luchando por la victoria. En el poste de meta y por una cabeza, pasó delante New Bareliere. El tercer puesto fue para Donna Jimena, que por una cabeza, aguantó el ataque final de Fabiola.

La tercera carrera fue el Premio Recherché, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante y 2.100 metros de recorrido. Catorce ejemplares tomaron la salida. Medicean blue, siempre bien colocado, controlando a sus rivales, entró en la recta final en los puestos de vanguardia, presentando su ataque por el centro de la pista, yéndose hacia la meta con solvencia, ganando por más de 3 cuerpos. Segunda llegó María Brava, siendo tercero Streaming. Al no figurar los favoritos, Severo y Renata, se produjo la primera gran sorpresa de la mañana, pagando el trío a 2.208 €

En cuarto lugar se corrió el Premio Eduardo Torroja, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, sobre la distancia de 2.100 metros. Doce participantes. Tredos se hizo con la victoria con la típica carrera de espera, viniendo desde atrás, encontrando hueco y haciendo gala de su punta de velocidad en otra emocionante llegada. Segundo fue el Photonics y tercero Urban Rock. Los fallos Angliru y Belle Plante, hicieron que el trío se pagara a 1.889,10€

Cuadro de honor 1ª CARRERA GANADORA Nº 3 “REINE D’UN SOIR” – I. MELGAREJO – T. MARTINS – JULIÁN VIEITEZ SEGUNDO Nº 2 “FURIOSO”– A. FIORI – G. ARIZCORRETA – YEGUADA ROCÍO TERCERA Nº 1 “EIBORY” – J. SMITH – A. IMAZ – LEVANTE 2ª CARRERA GANADORA Nº 7 “NEW BARELIERE” – V. JANACEK – G. ARIZCORRETA – VALLADOLID SEGUNDA Nº 8 “SAGA DAYDREAM”– F. JIMENEZ – L. ENNOUNI – ARTÉS TERCERA Nº 2 “DONNA JIMENA” – J. L. BORREGO – P. OLAVE – CIELO DE MADRID 3ª CARRERA GANADORA Nº 4 “MEDICEAN BLUE” – J. L. MARTÍNEZ – J. L. MAROTO – TIZIANO SEGUNDA Nº 11 “MARIA BRAVA”– N. DE JULIÁN – M. ÁLVAREZ – CELSO MÉNDEZ TERCERO Nº 3 “STREAMING” – B. FAYOS – A. IMÁZ – TXURI-URDIN 4ª CARRERA GANADOR Nº 9 “TREDOS” – M. E. FERNÁNDEZ – O. ANAYA – CANARIAS SEGUNDO Nº 3 “PHOTONICS” – R. N. VALLE – J. C. CERQUEIRA – ZEZINHO TERCERO Nº 10 “URBAN ROCK” – J. GELABERT – M. HERNÁNDEZ – ODÓN 5ª CARRERA GANADOR Nº 2 “UDALLA” – C. CADEL – P. OLAVE - BERING SEGUNDO Nº 3 “BIELVA”– J. L. BORREGO – P. OLAVE - BERING TERCERO Nº 8 “QUINCHIA” – J. GELABERT – M. ÁLVAREZ – ROBERTO COCHETEUX 6ª CARRERA GANADOR Nº 6 “VALE” – V. JANACEK – M. AUGELLI – BOLAK SEGUNDO Nº 2 “BUDGIE”– A. FIORI – T. MARTINS – ROCCO’S TERCERO Nº 1 “CUPPACOFFEE” – J. GELABERT – M. AUGELLI – EXTREMEÑA OP