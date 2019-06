Fútbol: Reyes Grande: «Reyes era la alegría dentro y fuera del fútbol» El ayudante de Fabio Capello y de Vicente del Bosque analiza quien fue José Antonio Reyes, con quien ganó con el Real Madrid la Liga 2006-2007

La alegría inyectada al balón. Así define Toni Grande a José Antonio Reyes. En una charla tan bonita en sus explicaciones como triste por la causa, pues recordaba a un jugador desaparecido de manera terrible, Grande relata cómo y quien era «Jose».

El extracto total de sus manifestaciones lo hemos convertido en este artículo. Qué mejor manera de rendir homenaje a un jugador con el que compartió un título de Liga.

«Es un día de luto para el fútbol español. Se nos ha ido Reyes, un jugador de talento, de una enorme calidad, que arriesgaba mucho en sus jugadas. Le encantaba el fútbol espectacular, gustar al público, y eso significaba que cuando lo hacía bien la afición le adoraba, pero si los regates o lo que intentaba no funcionaba parecía que había fallado más que nadie, porque lo que hacía era muy visible, distinto. Tenía regate, tenía pase y tenía gol. Quizá pudo llegar todavía más en el fútbol, gracias a esa clase que poseía, pero de todos modos tengo que decir que llegó muy alto, pues jugó en el Sevilla, en el Arsenal, en el Madrid y en el Atlético, grandes equipos. Algunos piensan que pudo conseguir más cosas al más alto nivel porque no se adaptó bien cuando jugó lejos de su casa. No estuvo a gusto, es cierto, en Londres, porque Jose estaba muy ligado a la cultura andaluza, era muy sevillano, muy familiar, y le costaba vivir fuera de su ambiente».

«Yo estaba con Capello cuando le tuvimos como jugador en el Real Madrid. A Fabio, que era un entrenador muy rígido, muy italiano en los conceptos del fútbol, no le encajaba que arriesgara tanto con el balón, cuando podía dar un pase fácil, pero Reyes jugó mucho con nosotros. Fue decisivo en la última jornada de la Liga 2006-07, que ganamos con dos goles suyos, por 3-1, en la remontada ante el Mallorca, que había comenzado marcando en aquel partido».

«Quizá su mayor problema fue la falta de regularidad a lo largo de su carrera. Era irregular porque se la jugaba con el balón y todo dependía de si las cosas le salían bien ese día o no le salían».

«En el fútbol era como en su vida, hacía lo que sentía. Como buen sevillano, era muy jovial, simpático, muy flamenco. No voy a decir que llegara al nivel de Joaquín, pero tenía esa gracia sevillana. Con él te reías siempre. Cuando hablabas con Jose pasabas un rato muy agradable».

«Es una pérdida terrible. Se nos ha ido a los 35 años, en el final de su trayectoria futbolística, pero en la flor de la vida, con toda una nueva vida por delante. Doy un fuerte abrazo a su familia. Luto en el fútbol español».