Fichajes La hermana de Neymar echa más leña al fuego y el vestuario le pide que se quede El brasileño tiene decidido salir del PSG y según contó Leonardo, director deportivo del club, las negociaciones están cada vez más avanzadas

La afición del PSG era una de las últimas piezas que faltaba por posicionarse en el «culebrón Neymar». Y ayer, en el estreno del PSG en la Ligue 1, fue clara. Durante el partido se pudieron escuchar cánticos como «Neymar, hijo de puta» y se vieron, además, pancartas que «invitaban» al brasileño a abandonar el club. Por ello, si todo parecía indicar que su futuro estaba lejos de París, esto no hizo más que confirmarlo.

Tras lo acontecido ayer en el Parque de los Príncipes, la hermana de Neymar salió en defensa del futbolista. Rafaella utilizó sus redes sociales para arremeter contra los aficionados del PSG, a los que lanzó un duro mensaje: «¡Qué monstruos desagradables e irrespetuosos son! Desearías seguir teniendo a mi hermano en el equipo. No ganaréis nada sin él». Por si el incendio no era ya lo suficientemente grande, la hermana del astro se encargó de echar más leña a la hoguera.

Cariño del vestuario

No obstante, no todo fue rechazo hacia Neymar en el día de ayer. Thomas Tuchel, entrenador del PSG, fue uno de los encargados de dar un poco de cariño a su todavía futbolista en una entrevista concecida a Canal Plus Francia: «Tenemos que ser realistas y encontrar soluciones sin Neymar en el equipo. Es imposible encontrar otro como él, y que haga las mismas cosas que él. No podemos perderle y encontrar alguien igual», empezó diciendo. «Amo a Neymar. Quiero seguir jugando con él, con Kylian y con todos. Quizá si se va no dormiré», añadió.

Precisamente fue Mbappé otro de los que se pronunció al respecto. El francés encontró en Neymar a un gran socio dentro del campo y no quiere que la pareja pase a mejor vida. Por ello, tras el triunfo de ayer, también lanzó un guiño a su compañero: «Intentaremos ser competitivos. Pero no nos vamos a engañar. Vamos a ver qué pasa. Dependerá de la situación de Neymar. Sin él, no sería lo mismo».

Hace escasos días, Leonardo, director deportivo del PSG, habló sobre la posible salida del brasileño del equipo. «Las negociaciones están más avanzadas que antes, pero aún no estamos conformes del todo para aceptar su salida. Aún tenemos que encontrar una solución», explicó entonces. Barcelona y Real Madrid parecen ser los mejores posicionados para firmar su contratación.