Segunda B La historia de una bonita amistad entre futbolistas nacida en una jugada desgraciada Xabi Irureta y Uxio da Pena muestran la cara más deportiva y solidaria del fútbol de las categorías inferiores

Jorge Abizanda

Jorge Abizanda

@JorgeAbizanda Seguir Actualizado: 30/10/2018 02:35h

Un lance fortuito durante un partido de Segunda división B desató las alarmas hace dos domingos en el campo del Fabril, donde se vivieron instantes de mucha angustia después de que el guardameta Xabi Irureta recibiera un tremendo golpe en la cabeza. Un choque brutal contra un delantero del filial el Deportivo dejó conmocionado al portero de la UD San Sebastián de los Reyes y el encuentro estuvo detenido diez minutos hasta que fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario. Las pruebas a las que fue sometido descartaron daños cerebrales y la desgraciada jugada acabó en una fractura del maxilar inferior de la que el veterano meta tuvo que ser operado. A finales de la pasada semana abandonó la Clínica Quirón de La Coruña donde estuvo ingresado. Allí acudió todos los días Uxío da Pena, el delantero gallego contra el que chocó y que estuvo a su lado hasta que fue dado de alta. Una desgraciada jugada que ha forjado una bonita amistad entre dos futbolistas que han dado una ejemplar lección de deportividad.

«Una desgracia nos ha unido, Uxío es una gran persona. Se preocupó en todo momento porque lo pasó realmente mal después de esa jugada. Le he conocido de esta manera tan desagradable, pero me alegro, me lo llevo como amigo para siempre». Irureta, guardameta que jugó en Primera con el Éibar y que también ha defendido en Segunda el escudo del Real Zaragoza, ya ha comenzado la recuperación en el gimnasio porque su único deseo es volver cuanto antes a los terrenos. Se nota que es portero porque la palabra miedo no entra en su vocabulario. Tras la operación de su fractura del maxilar inferior, no puede hablar, pero atiende amablemente a ABC y responde por escrito a las preguntas de este periódico. «Uxío no faltó ni un día desde que llegué al hospital, nos trajo comida a mi y a mi entrenador de porteros, Andrés, que tampoco se separó de mi», explica el mete de la UD San Sebastián de los Reyes.

El delantero gallego, que en esa misma jugada sufrió una rotura muscular, no pudo aguantar las lágrimas el día que golpeó fortuitamente a su rival. La sonoridad del golpe y la cara desencajada de Irureta desataron sus nervios. Desde el primer momento se preocupó por su compañero y poco después de acabar el partido acudió al hospital para acompañar al meta en uno de los momentos más duros de su carrera. Hasta el final estuvo a su lado. «Cuando me dieron el alta, ahí estaba también, teníamos los dos otra cara, estábamos más tranquilos y contentos de que todo, por fin, había pasado». Además de ganar un amigo, el portero vizcaíno, «el gato de Berriatua», se trajo como recuerdo la camiseta del delantero deportivista. «Fue un detallazo por su parte porque las colecciono».

La sonoridad del golpe al chocar con Uxio estremeció a los jugadores de ambos equipos que estaban cerca en esa jugada, de la que el meta solo tiene vagos recuerdos. «Me acuerdo de estar como dentro de un sueño raro, despertar en la camilla sin entender que pasaba». Aturdido, permaneció diez minutos en el campo hasta que fue evacuado a un centro para ser sometido a pruebas. La expedición de la UD San Sebastián de los Reyes regresó a Marid, pero él quedó ingresado en La Coruña, donde fue operado. Un inesperado revés a su buena temporada en su nuevo equipo, pero una experiencia que le ha permitido conocer la cara más solidaria y humana el fútbol. «Solo puedo dar las gracias por la cantidad de mensajes de apoyo de muchísima gente a la que conocía y de otros a los que no. El fútbol tiene estas cosas, mueve sentimientos y sensaciones bonitas hacia las personas en los momentos más difíciles, me siento muy afortunado por ello y me gustaría agradecerle a cada una de esas personas su apoyo», insiste el guardameta, que durante su estancia en La Coruña ya publicó varios mensajes de agradecimiento al futbolista deportivista y al club de Riazor y también a su equipo.

No me puedo olvidar agradecer al equipo médico de ambos equipos tanto a @RCDeportivo como a @UDSanse por la excelente y rápida atención que recibí, muchísimas gracias a todos! Gracias a vosotros la recuperación será mucho más fácil!!! — @IruretaXabi (@XabiIrureta) 23 de octubre de 2018

«El fútbol es solidario y esta vez también lo ha sido conmigo. Estoy muy, muy agradecido de corazón. Nombrar en especial a los médicos que me atendieron, a los compañeros de equipo, a los entrenadores de ambos equipos, a Uxio... y a toda la gente», destaca el guardameta, que ya trabaja para regresar cuanto antes a su equipo, segundo del Grupo I de Segunda divislón B.

Quería dedicar este tweet a @UxiodaPena , darle las gracias por las visitas y por su atención en todo momento, cuando se da todo en el terreno de juego pueden pasar estas cosas y que todo sea ésto, lo que queda después de todo es la deportividad, gracias por ello amigo!🤝 pic.twitter.com/N9xsuBfNqS — @IruretaXabi (@XabiIrureta) 23 de octubre de 2018