El hombre que ha recuperado al United Solskjaer regresa al Camp Nou, donde le remontó la final al Bayern en 1999 con un gol en la prolongación

Iba el United a la deriva cuando la directiva decidió destituir a José Mourinho. Ese 19 de diciembre de 2018 se había agotado la paciencia de los gestores de la zona noble de Old Trafford tras dos temporadas y media de sinsabores. Los títulos conseguidos (una Community Shield en 2016, una Football League Cup y una Europa League en 2017) no cumplían las expectativas creadas ni el multimillonario sueldo que cobraba el portugués. Pero lo que era peor, el juego del equipo no satisfacía a sus seguidores, las críticas arreciaban, no se vislumbraba mejora y el vestuario vivía en un permanente infierno por los enfrentamientos del entrenador con sus figuras, especialmente Paul Pogba.

La llegada de Ole Gunnar Solskjaer parecía un remiendo de urgencia para salvar mínimamente la temporada, pero el noruego ha sabido revertir completamente la dinámica y los números. Acostumbrados al juego tacaño del luso, Old Trafford ha recuperado la alegría. Con Mourinho, el United solo había sido capad de ganar 10 partidos en 24 partidos, se veía a 19 puntos del líder en la Premier y, peor aún, a nueve del Chelsea, que delimitaba el acceso a Champions. Solskjaer ha pulverizado estas cifras (ha ganado 16 encuentros de 23 disputados), y ha logrado victorias de prestigio en visitas con empaque: Tottenham (0-1), Arsenal (1-3), Leicester (0-1), Chelsea (0-2) y PSG (1-3).

El ejemplo de París

Precisamente este último triunfo, en el Parque de los Príncipes, desactivando el 0-2 de la ida y clasificándose para los cuartos de la Champions, es el argumento al que se aferran en el Barcelona para desconfiar del resultado de la ida (0-1). «El resultado es peligroso porque la ventaja es pequeña, pero nosotros somos diferentes al PSG», reconoce Ter Stegen. «Tienen jugadores muy rápidos. Siempre hay que tener las vigilancias puestas, como hicimos allí. Creo que eso es clave para ganar mañana. Será un partido muy difícil. Ya se vio en la ida. Nos hicieron difícil la vida», añade el portero.

Solskjaer quiere intentar otra machada. Y en un escenario que conoce bien y que le trae uno de los mejores recuerdos de su carrera profesional. El ahora entrenador fue el delantero que culminó la remontada del United ante el Bayern de Múnich en el Camp Nou, en aquella final histórica de la Champions en 1999, cuando la «orejona» cambió de manos en apenas 40 segundos. «Nada es imposible», repite el noruego como si recitara un salmo siempre que le preguntan por una gesta. Y también lo sabe Valverde, que se aferra a la prudencia. «El Manchester United tiene algo especial en los últimos minutos», advierte el técnico azulgrana.

La crítica de Van Gaal

El Camp Nou recibirá a Solskjaer con indiferencia y al Barcelona con la esperanza de rebasar la frontera de los cuartos de final, muro contra el que llevan estampándose los culés en las últimas tres temporadas (Atlético de Madrid, Juventus y Roma). Mucho más hostil hubiera sido el recibimiento a José Mourinho, al que siguen sin perdonarle los continuos rifirrafes que mantuvo con los azulgranas durante sus tres temporadas como entrenador del Real Madrid o en sus dos etapas en el Chelsea. De todas formas, no todo son elogios para el noruego a pesar de haber revertido los números y haber reemprendido las relaciones con el vestuario. Louis van Gaal criticó recientemente a sus dos sucesores. «El entrenador que me sustituyó (Mourinho) usó la táctica de aparcar el autobús y jugar al contraataque. Ahora está allí éste (Solskjaer), que utiliza exactamente los mismos moldes de juego. La única diferencia entre Mourinho y Solskjaer es que Solskjaer está ganando», explicó el holandés, que estuvo en el United dos campañas.