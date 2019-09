Inglaterra El joven español que podría costar una grave sanción al Liverpool de Klopp La alineación de Chirivella en la tercera ronda de la Carabao Cup podría acarrear la expulsión de los 'reds' de la competición

El sorteo de la Copa de la Liga inglesa (o Carabao Cup en su denominación actual por motivos de patrocinio) deparó un apasionante Liverpool-Arsenal en la próxima ronda. Sin embargo el vigente campeón de Europa podría falta a la atractiva cita pues sobre él pesa la amenaza de expulsión del torneo.

El motivo tiene que ver con un joven futbolista, Pedro Chirivella, y su alineación en la tercera ronda, en la que los de Jürgen Klopp vencieron al Milton Keynes Dons (2-0).

El español entró en el césped pasada la hora de juego, cuando el choque ya estaba inclinado a favor de los 'reds'. El problema es que, según desveló la web 'The Athletic', Chirivella jugó sin estar correctamente inscrito en la competición al no haber recibido el Liverpool el certificado de transferencia internacional pertinente.

Regresa tras varias cesiones

El jugador valenciano, de 22 años, fichó por el conjunto inglés en 2013 y jugó sus primeros partidos con el primer equipo en la campaña 2015-16, en la Premier, en Europa League y tres en competiciones coperas inglesas. Sin embargo no terminó de cuajar y se vio obligado a salir cedido a un par de equipos de la liga holandesa y, en el pasado mercado invernal, al Extremadura. Ya entonces no pudo jugar con el equipo español al no llegar a tiempo los papeles pertinentes.

«El club está al corriente de un posible problema administrativo concerniente a uno de nuestros jugadores. Estamos trabajando con las autoridades competentes para analizar los hechos y no haremos ningún comentario hasta que se complete el procedimiento», ha declarado el club, que asegura haber hecho una solicitud a la Federación Inglesa para que el jugador sea autorizado.

Las posibles sanciones en caso de recurrir a un jugador no inscrito van desde la simple reprimenda o una multa económica a la exclusión de la competición por parte de la liga inglesa de fútbol (EFL). En 2014, en un caso similar, el Sunderland recibió una multa por jugar con un jugador no reinscrito después de una cesión en Alemania.