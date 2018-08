Liga española El Inter denuncia a Tebas por su entrevista en ABC El presidente de la Liga se ratifica y afirma: «Lo que tienen que hacer es denunciarme si creen que tienen razón. Todos amenazan con hacerlo, pero nadie lo hace»

El Inter de Milán se va a querellar contra Javier Tebas, presidente de la Liga española, por sus afirmaciones sobre el equipo italiano en el que el dirigente dice que «hace trampas».

Así lo ha confirmado el club milanés a través de un comunicado en su página web. «El FC Internazionale Milano confirma que el club emprenderá acciones legales contra el señor Javier Tebas, tras sus declaraciones hechas hoy a la prensa».

Estas han sido las afirmaciones de Javier Tebas por las que el Inter ha emprendido acciones legales contra él:

«En el Inter, la oferta de Modric tiene trampas; el tema del PSG con Neymar es trampa. El PSG en sí es un conjunto de "todo trampas" igual que el Manchester City, y eso genera estas circunstancias que desestabilizan el mercado y los medios, y los aficionados españoles se tienen que dar cuenta».

«Habrá que preguntarse por qué existen clubes-Estado que están inflacionando el mercado llevándose jugadores. Las cosas no ocurren solo por errores propios de gestión, que no creo que sea el caso, sino porque en otros lugares pasan cosas que no deberían ocurrir. Me refiero al PSG, pero también a la Juventus con el fichaje de Cristiano Ronaldo o a estas ofertas del Inter de Milán que no tiene dinero para fichar jugadores y luego le ofrece a Modric una barbaridad de dinero a cobrar en no sé dónde...».