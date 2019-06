Jenni Hermoso, la máxima goleadora de la Selección española La máxima anotadora de España prefiere jugar entre líneas y disfrutar del fútbol como cuando solo era un juego en el patio de su casa

Su carta de presentación bien podrían ser cuatro goles: dos en Eurocopa y dos en el Mundial, pero la «pichichi» de la selección española no se puede reducir a un número. Sobre todo porque Jenni Hermoso (Madrid, 1990), ni siquiera es una delantera al uso. Es una futbolista con una cabeza privilegiada que sigue buscando su instinto y su forma de jugar en su infancia, en aquellos partiditos con los niños del barrio y del colegio.

Ante Sudáfrica, la madrileña llevó el peso de una España que sufrió los nervios del debut. Agarró el balón y ejecutó dos penaltis, en apenas trece minutos, «como si estuviera en el parque». Dos goles que significaron la primera victoria de la selección nacional en un Mundial. «Sin pensar».

Así entiende el fútbol, como esa pasión que le salía de dentro y que la llevaba a ocupar el patio antes, durante y después del colegio. De aquellos primeros pasos, en el recreo, en el fútbol sala, en el fútbol siete, vienen ahora estos logros: profesional que militará en el Barcelona a partir de la próxima temporada y que puede decir con orgullo y derecho que vive de sus goles.

Esos que pronto vio el Atlético de Madrid, que acogió a la jugadora en su cantera a los doce años. A partir de ahí, un crecimiento estratosférico que la llevó a Europa y a ganar la Liga con el Rayo Vallecano con un tanto marca de la casa; a vestir la camiseta del Tyreso sueco, la del Barcelona, a la que volverá en pocas semanas, o la del París Saint-Germain. Así de cotizada está su pierna izquierda, dueña de goles históricos, como ante Sudáfrica, o definitorios, como en la ronda de clasificación para este Mundial que Hermoso disfruta como la niña que fue.

No pierde esa capacidad de sorprender incluso a sus compañeras, con solidaridad en el pase y apoyos en el centro del campo antes que con remates en el área a pesar de sus números de goleadora. Tanto en el Atlético de Madrid, con el que logró 24 dianas esta temporada, como en la selección, donde es fija en las convocatorias desde 2013. Es, por tanto, su segundo Mundial. Ha crecido en todo, también en ambición. Por eso fue la primera en hacer autocrítica del estreno. «Su gol [por el de Sudáfrica] ha sido un bache a superar. No podemos salir así a un partido. No hemos mostrado el juego de España. El mensaje ha sido claro: ahora o nunca. Ha tirado más el corazón y por suerte lo hemos sacado».

España confía en la efectividad y el liderazgo de Hermoso, «pichichi» internacional por delante de Boquete y Losada (tres cada una). Sobre todo, España confía en aquella niña que marcaba goles en el parque de su casa en Carabanchel.