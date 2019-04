Un jugador del Rangers noquea a otro del Celtic en el clásico escocés

Alta tensión en el clásico de Glasgow, el Old Firm, entre el Celtic y el Rangers. Ganó el equipo local por 2-1 después de que los Rangers lograran igualar el choque pese a jugar con un hombre menos por la expulsión del colombiano Morelos, que dio un codazo sin el balón de por medio al capitán del Celtic, Scott Brown.

No fue el único incidente en el que se vio envuelto Brown, que también recibió un puñetazo en la cara de Ryan Kent tras intentar vacilar a su rival escondiéndole el balón.

If I ever see Ryan Kent about, I’m gonna get him a pint 🍺👏. pic.twitter.com/kr2nalrj8w