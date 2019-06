Mercado de fichajes Al Khelaifi enciende el mercado: «No quiero ver más comportamientos de estrellas. Las puertas están abiertas» El jeque carga con durezca contra las actitudes dispersas de algunos de sus mejores jugadores, a los que muestra la puerta de salida

Actualizado: 16/06/2019 20:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En una entrevista en 'France Football' que verá la luz el próximo martes, el máximo responsable del PSG, Nasser Al Khelaifi, hace un anuncio que acaba ser publicado como adelanto de la charla por la revista. «(La temporada que viene) Va a ser completamente diferente. Las estrellas del PSG tendrán que trabajar más, no estamos aquí para divertirnos. Si no están de acuerdo con ello, las puertas están abiertas. Adiós. No quiero más comportamientos de superestrella», expresa.

La declaración de intenciones del jeque lleva inevitablemente el foco sobre Neymar y Mbappé, las dos grandes referencias del proyecto parisino, ambos tachados recientemente en el entorno del club de jugadores dispersos cuyo comportamiento no se asemeja al de un cabeza de león como se les presupone.

2019 terminó con la Ligue 1 como única conquista para un PSG que se exige mucho más, no digamos ya la Champions League, víctima en octavos de final de un Manchester United de mínimos históricos. El regreso de Leonardo, esta vez como director de la parcela deportiva lejos del banquillo, el puesto que hasta la fecha ocupaba Angelo Henrique, es el primer movimiento encaminado a reestructurar el plan de futuro del conjunto de París.