LaLiga El delegado del Espanyol explica en una carta el incidente de Montilivi Pone su cargo a disposición del club. «Es la primera vez en estos 40 años que he perdido la compostura», asegura.

S. D. @abc_deportes Actualizado: 10/04/2019 13:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Insulto racista del delegado del Espanyol a un aficionado del Girona en Montilivi

El derbi catalán entre el Girona y el Espanyol, que acabó en victoria de los visitantes por 1-2, vivió momentos de tensión y no solo dentro del terreno de juego. En la previa, un grupo de hinchas del conjunto local recibieron a la expedición 'perica' con cánticos de «a Segunda», a lo que Jose María Calzón, delegado de los barceloneses, contestó espetando a un hincha negro del Girona «tú calla, puto negro de mierda». Un insulto racista que el club confirmó, condenó y por el que pidió disculpas.

Ahora el propio Calzón ha hecho pública una carta de disculpa al tiempo que ha puesto su cargo a disposición del club.

El delegado del Espanyol explica que los hechos le «incomodan extraordinariamente y contaminan mis cuatro décadas de trabajo en un club tan relevante e histórico», al tiempo que reconoce que se equivocó y que lo siente.

«Es la primera vez en estos 40 años que he perdido la compostura y he contestado a los insultos que recibimos en cuanto bajamos del autocar del equipo», asegura.

Esta es la carta íntegra de José María Calzón:

«Estimados socios y socias del RCD Espanyol de Barcelona:

Mediante este escrito quiero anunciar públicamente que he puesto mi cargo, como delegado del primer equipo, a disposición de nuestro Consejo de Administración y así lo he comunicado por escrito.

Creo que, en estos momentos, es lo mejor para la entidad a la que he servido con toda mi ilusión y profesionalidad durante los últimos 40 años. No puedo ocultar mi decepción por los hechos que se produjeron antes del partido del pasado sábado en el estadio de Montilivi que me incomodan extraordinariamente y que contaminan mis cuatro décadas de trabajo en un club tan relevante e histórico como el RCD Espanyol. Me entristece enormemente lo sucedido y nunca, nunca, nunca hubiera podido imaginar que me sucedería algo así y cayera en semejante error.

Vaya por delante que me equivoqué con mi acción, que lo siento y que asumo poner mi cargo a disposición del Consejo de Administración del RCD Espanyol de Barcelona, pero también me gustaría poder explicar que esa misma mañana, al acabar el partido, fui a disculparme ante la persona ofendida, pero ni entonces ni en los repetidos intentos posteriores, ni a título individual ni mediante las gestiones que ha hecho el club, he tenido respuesta. Insisto en que me equivoqué y lo lamento profundamente. Es la primera vez en estos 40 años que he perdido la compostura y he contestado a los insultos que recibimos en cuanto bajamos del autocar del equipo, pero también es la primera vez, en todos estos años, que he notado un ‘recibimiento’ tan voluntariamente crispado, hostil y ofensivo de los aficionados locales.

He de reconocer que durante los últimos meses he vivido una situación personal y familiar muy dura que me ha afectado muy profundamente. A pesar de todo, he seguido trabajando a diario pero he ido delegando mis funciones en otras personas del club, de manera que desde principio de temporada ya no he actuado como delegado del primer equipo en los desplazamientos. En ese sentido, puntualizo que acudí a Montilivi como empleado del club y ocupé la localidad que se me asignó en el palco presidencial.

Me gustaría dejar muy claro, igualmente, que jamás he tenido comportamientos racistas. Nada más lejos de la realidad. He tratado con respecto y educación en estos 40 años a futbolistas, entrenadores, árbitros y gente de todas las nacionalidades, orígenes o religiones. Me considero un afortunado por haber convivido con futbolistas como N’Kono, Kameni, Eto’o, Caicedo, Diop, Bikey, Wakaso, Feddal, Hadji y muchos otros que me han confesado su cariño y a los que sigo admirando y conservando una amistad que ni la distancia ni los años han podido romper.

Creo que no he de añadir nada más y que, para mi fortuna, sólo los que realmente me conocen pueden enjuiciarme y valorar toda mi trayectoria personal y profesional. Nunca quise ser el centro de atención de nada y mucho menos por un episodio tan desafortunado.

Un abrazo y Visca l’Espanyol!!!»