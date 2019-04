Lesiona a su compañero al meterle el dedo en el ojo en un cambio

El fútbol sueco ha dejado uno de los momentos más surrealistas vistos en los últimos tiempos. Se estaba disputando el encuentro entre el Degerfors de Özgun y el Öster cuando Mattias Özgun, un joven futbolista del Degerfors, se preparó para saltar al campo en lugar de su compañero Axel Lindahl.

Sin embargo, en el mismo momento en el que fue sustituido, Lindahl le metió sin querer el dedo en el ojo a Özgun. Lo que podría haber sido un incidente sin mayor importancia terminó por frustrar la participación del joven en el encuentro, toda vez que se vio obligado a retirarse por las molestias oculares a los pocos minutos.

Swedish player Mattias Ozgun got poked in the eye by his team-mate while coming on and immediately had to go off injured 👀🤦 pic.twitter.com/l0xDZ8kQA9