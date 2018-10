Fútbol ¿Por qué la Liga ya no es un duopolio Madrid-Barça? El campeonato español, tras muchos años de dominio de sus dos grandes clubes, se acerca a un torneo de épocas pasadas

Cumplido un quinto del campeonato de Liga, quizás no suene tan precipitado aseverar que estamos ante un torneo de otra década y otro siglo. Desde la temporada 1940-41, tras ocho jornadas disputadas no había tantos equipos comprimidos en la zona alta de la clasificación ni un líder con una puntuación tan baja. Curiosamente, hace 78 años, también era el Sevilla el primero de la tabla, como lo será las dos próximas semanas, hasta que visite el Camp Nou el sábado 20 de octubre.

Una novedosa situación que choca con la tendencia de la actual centuria: «Es muy bueno que la Liga haya dejado atrás los problemas económicos que tanto han influido en los últimos años. Afortunadamente, de nuevo el campeonato español goza de muy buena salud gracias al sistema de control financiero y al incremento del valor de los derechos de televisión, dos motivos que han hecho posible disminuir la deuda de los equipos e invertir en talento. Y eso conlleva mayor equilibrio e igualdad», explica Unai Emery, entrenador del Arsenal y ex del PSG, Sevilla y Valencia.

Fin de la crisis económica

No podemos obviar, aunque muchos no se lo crean, que la crisis también hizo mucho daño al fútbol de élite, tanto como al resto de gremios, eliminando la clase media y haciendo aún más lejana la distancia entre Real Madrid y Barcelona y el resto de equipos de Primera. No hay que estrujarse mucho la memoria para recordar las famosas Ligas de los 100 puntos, aquellas que el Real Madrid de Mourinho y el Barcelona de Tito Vilanova hicieron realidad en 2011 y 2013, respectivamente. De los 114 puntos en juego, estos dos equipos sólo perdieron el 12 por ciento. El dato, dramático para la competición y reputación del campeonato español, estuvo presente unos cuantos años, con puntajes cercanos a los tres dígitos hasta que en 2014, el Atlético de Simeone se puso bravo y le levantó el título al los dos trasatlánticos: «Creo que en España se juega el mejor fútbol, y eso no es solo propiedad de Barcelona y Real Madrid. También del Atlético, el Sevilla o el Valencia. La Liga tiene los mejores equipos del mundo y ahí están sus éxitos en competiciones europeas», explica Pochettino, técnico del Tottenham.

Cierto es que tras la Liga colchonera, la tarta siguió siendo de dos porciones, pero con matices. Desde entonces, el conjunto rojiblanco ha hecho méritos de sobra para comer en la misma mesa que Real Madrid y Barcelona, sobre todo si miramos hacia la Champions, aunque en la Liga no le ha sido posible, pero sí que su ejemplo fue el trampolín ideal para eliminar complejos y coger un nuevo impulso tras años de mirar más hacia la parcela económica que al proyecto deportivo: «Este inicio de Liga tan poco habitual nos desvela que estamos ante nuevos escenarios en los que, por ejemplo, ya no hay jugadores del Atlético que desean buscar un siguiente nivel, porque en su club ya están en lo más alto. Solo hay que mirar cómo Griezmann este pasado verano dijo que no al Barcelona y prefirió quedarse en el Atlético. También el proyecto del Valencia es ahora potente, con jugadores de gran nivel. Su entrada en Champions ha hecho posible que vuelva a mirar hacia arriba», detalla Unai, que entiende que Real Madrid y Barcelona necesitarán un tiempo para adaptarse a pérdidas de calado como las de Neymar en agosto de 2017 o la de Cristiano este pasado verano: «Seguro que pronto tendrán otros referentes. Lopetegui tiene experiencia para encontrar su camino. Lo bueno es que la Liga es ahora más atractiva».

Para Gregorio Manzano, un veterano de los banquillos, el Mundial también tiene una gran culpa de este campeonato tan parejo en sus primera ocho jornadas, aunque bajo su prisma prefiere poner en cuarentena todo análisis, teniendo en cuenta que restan aún 30 fechas: «La Copa del Mundo terminó a mediados de julio y la Liga comenzó solo un mes después. Esta variable tiene mucha influencia en los equipos más potentes, como es el caso de Madrid y Barça, cuyas figuras han tenido una temporada pasada muy larga».

Los grandes volverán

Para el preparador jiennense, que merengues y azulgranas hayan perdido casi el 40 por ciento de los puntos disputados es una novedad que no se puede dejar de lado, pero a la larga considera que la normalidad volverá a adueñarse del campeonato: «Las cuenta de los clubes están más saneadas, se ha invertido en talento y hay más competitividad pero al final, las mejores plantilla son las que lucharán por el título. Seguramente ya no llegarán a los 100 puntos ni veremos futbolistas marcando 50 goles. Ese siglo de oro del fútbol español ya ha pasado, pero lo que viene también es bonito y emocionante».