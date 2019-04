La Liga Santander Las cuentas de la Liga: ¿puede remontar el Atlético? El partido del sábado entre los de Simeone y el Barcelona puede reabrir la lucha por el título doméstico

El empate «in extremis» del Barcelona ante el Villarreal y el triunfo del Atlético contra el Girona han hecho que la distancia entre ambos clubes se haya reducido a ocho puntos. Pese a que podría parecer que la Liga está sentenciada, la visita de los de Simeone al Camp Nou este sábado podría abrir la puerta a un final de competición más emocionante de lo que habría cabido esperar hace unas semanas.

Las opciones del Atlético de alargar la pelea por la Liga pasan por ganar al Barcelona en el Camp Nou. Simeone no sabe lo que es vencer en este estadio como técnico rojiblanco, aunque en la temporada 2013/14 un empate en la última jornada les dio la Liga a los madrileños. Sin embargo, esta vez parece que las tablas no serían suficiente para soñar con el título. De sucumbir los de Valverde en casa, la distancia entre ambos se reduciría a cinco puntos a falta de siete partidos por jugarse. Además, el Atlético contaría con el «golaverage» particular ganado.

En el caso de que Simeone rompiese su racha en el Camp Nou y lograse irse de Barcelona con los tres puntos, el Atlético aún tendría que jugar encuentros ante grandes rivales. El Barcelona, por su parte, tendría a priori un camino más despejado, si bien al serguir vivo en Champions tendría que dosificar esfuerzos en la competición doméstica.

Al margen del partido del Camp Nou, el Atlético jugará cuatro partidos como local, mientras que el Barcelona solo tres. Entre los encuentros a destacar, los rojiblancos recibirán en el Metropolitano a Valencia y Sevilla; los azulgranas, por su parte, jugarán en los campos del Huesca, Alavés, Celta o Eibar, alguno de ellos en plena lucha por la salvación.

Jornada 31: Barcelona-Atlético

Jornada 32: Atlético-Celta / Huesca-Barcelona

Jornada 33: Eibar-Atlético / Barcelona-Real Sociedad

Jornada 34: Atlético-Valencia / Alavés-Barcelona

Jornada 35: Atlético-Valladolid / Barcelona-Levante

Jornada 36: Espanyol-Atlético / Celta-Barcelona

Jornada 37: Atlético-Sevilla / Barcelona-Getafe

Jornada 38: Levante-Atlético / Eibar-Barcelona