Fútbol De Ligt se le escapa definitivamente al Barça El central holandés firmará, salvo sorpresa de última hora, con la Juventus de Turín

Sergi Font Barcelona Actualizado: 27/06/2019 11:27h

Si no cambian muchísimo las cosas, el Barcelona verá cómo se le escapa el fichaje de Matthijs de Ligt, prometedor central del Ajax de Ámsterdam que se había convertido en uno de los objetivos prioritarios de la secretaría técnica azulgrana para esta próxima temporada. A pesar del principio de acuerdo al que el Barça había llegado con el club holandés, el futbolista se ha decantado por la mareante oferta económica de la Juventus de Turín, que quieren reforzarse fuertemente para tratar de acometer el asalto a la Champions League. Según Sky Sports Italia, el representante del central, Mino Raiola, ya le ha comunicado a Marc Overmars, director deportivo del Ajax, que el acuerdo con la entidad transalpina es total. Ahora solo falta el acuerdo entre los dos clubes para que pueda oficializarse. De esta manera, el Barcelona ya no se ve obligado a traspasar a Samuel Umtiti, al que la llegada de De Ligt le colocaba en el mercado. Piqué, Lenglet, Todibo y el propio Umtiti conforman el grupo de centrales de Valverde.

De Ligt se comprometerá para las próximas cinco temporadas y el detonante que le ha hecho decantarse ha sido el sueldo que percibirá, muy alejado del que le ofrecía el Barcelona, que no podía romper la escala salarial que tiene instaurada en el vestuario. Doce millones anuales (8 fijos más otros 4 en variables) es el salario del joven central, que a sus 19 años se convertirá en uno de los defensores mejor pagados. Su cláusula de rescisión estaría situada entre los 150 y los 200 millones de euros. Curiosamente, esta petición es una novedad en Italia, donde no ha cláusulas para rescindir unilateralmente un contrato por parte del futbolista. Ha sido un requerimiento expreso de Raiola, al que el PSG no quiso darle el visto bueno. Si no surge un contratiempo, el acuerdo ente el Ajax y la Juventus debería resolverse con un traspaso en torno a los 75 millones de euros, que era el que acordó el Barcelona con el club neerlandés.

Mientras tanto, De Ligt ha querido entrar con buen pie en el vestuario de la Juventus y nada mejor para ello que elogiar a su estrella, Cristiano Ronaldo, del que se ha declarado un fan. «De niño siempre quise ser Cristiano Ronaldo, cuando jugaba en los jardines, especialmente durante su etapa en el Manchester United. Incluso llevaba la camiseta con su nombre», ha explicado en una entrevista concedida al medio holandés 'VI.nl'. Hay que recordar que De Ligt se enfrentó esta pasada temporada a Cristiano Ronaldo en el duelo de la Champions League en la que el Ajax eliminó a la Juventus.