Ligue 1 Florian Thauvin protagoniza la «rajada» del año «Hay que dejar de contar historias. Iincluso si fuéramos a la Liga de Campeones... ¿iríamos a qué?», se lamentó

S. D. @abc_deportes Actualizado: 09/04/2019 11:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Marsella no encuentra sus Copas de Francia

La temporada no marcha bien para el Olympique de Marsella. Fuera de los puestos de Champions League -e incluso de Europa League-, el conjunto marsellés está a una distancia sideral del líder, el París Saint Germain. Así, el ambiente en el equipo no es todo lo agradable que podría ser y algunos de sus jugadores ya no pueden ocultar su frustración.

Como Florian Thauvin, estrella del equipo y pretendido por varios equipos de la Premier League inglesa y la Serie A italiana. Este fin de semana tras caer una vez más en Burdeos, donde el Marsella no gana desde 1977, explotó ante la prensa.

El internacional galo mostró su cara más pesimista y hizo una brutal autocrítica: «Perdimos el partido, es inútil buscar excusas. Ni siquiera sé lo que estoy diciendo, estoy cansado».

«¿El podium? Está muerto, se acabó, tienes que dejar de contar historias. No tuvimos una buena temporada. E incluso si fuéramos a la Liga de Campeones... ¿iríamos a qué? No tienes que hablar tonterías. Cada año es lo mismo. No perdemos las temporadas por nada, no ganamos los partidos que necesitamos… Cometemos demasiados errores», prosiguió.

«Hoy, solo hay una cosa que hacer: guardar silencio y asumir responsabilidades. Porque no fuimos buenos, fuimos nulos. Lo debemos asumir…», concluyó para firmar la «rajada» del año.