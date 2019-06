Luis Enrique deja la selección y le sustituye Robert Moreno

S. D. Actualizado: 19/06/2019 17:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales, acompañado de su director deportivo José Francisco Molina, han comparecido en rueda de prensa para anunciar que Luis Enrique no continuará ocupando el cargo de seleccionador de España.

La baja del entrenador asturiano se debe a los problemas personales que arrastra desde hace meses, concretamente desde la previa del partido ante Malta. En todo este tiempo no ha ocupado el banquillo de la selección, siendo su segundo, Robert Moreno, quien ha ejercido como su sustituto.

Precisamente será él, Robert Moreno el que se hará cargo a partir de ahora de la selección española. Tras nueve años acompañando a Luis Enrique, el entrenador catalán afronta ahora del mayor reto de su carrera. Coge los mandos de un combinado que no hace mucho vivió su etapa más gloriosa, con un Mundial y dos Eurocopas.

«Tanto Molina como yo pensamos que son los más preparados para continuar este magnifico trabajo. Robert Moreno será el nuevo Seleccionador español con el mismo contrato que tenía Luis Enrique», ha dicho Rubiales.

Sobre su falta de experiencia, Robert Moreno ha sido claro: «Creo que estoy preparado. He estado en banquillos importantes con grandes estrellas. Me juzgarán por los resultados y si nos clasificamos para la Eurocopa y la ganamos nadie se acordará de si tenía o no mucha experiencia».

Preguntado sobre si recurrirá a Luis Enrique, ha dicho lo siguiente: «Si necesito algo le preguntaré. Llevo nueve años con él y me ha aportado muchísimo. En ese sentido cuando las circunstancias lo permitan le consultaré. Ahora me toca estar para las decisiones principales».

La decisión se ha tomado en los últimos días, cuando, tal y como ha contado José Francisco Molina, la RFEF se ha visto obligada a reaccionar ante el anuncio del asturiano de no continuar: «Hay varias cuestiones: lo deportivo ha coincidido con lo institucional. Podemos acertar o equivocarnos, eso lo dirán los resultados. Lo más importante: todos hemos cosechado buenos reultados y para la Federación es la mejor decisión».

Molina, por su parte, se ha reafirmado en la nueva apuesta para el banquillo: «Robert ha sido la única posibilidad. Hace un año empezamos un proyecto deportivo y queríamos que siguiese y la mejor forma de continuarlo era con Robert».