Sellección Luis Enrique: «Lo que hablé con Ramos lo mantengo en privado, pero no fue fácil» El seleccionador respondió a los medios tras dar la lista de convocados para la Eurocopa

Luis Enrique, seleccionador de España, anunció esta mañana los 24 jugadores que defenderán al país en la próxima Eurocopa, que comenzará el 11 de junio en Roma y tendrá doce sedes en diferentes países. Además de la ausencia de Sergio Ramos en la lista, el asturiano respondió ante los medios a las grandes cuestiones que rodean al equipo antes de la cita continental.

24 jugadores: «La mayoría de selecciones han llevado a más jugadores. Nosotros decidimos que incorporar un delantero más para tener más opciones, pero valoramos que los futbolistas que vengan tengan la sensación de que pueden aportar al equipo en cualquier momento. Nosotros tendremos solo uno en la grada y yo valoro tener un grupo reducido de jugadores».

Ramos: «Ha sido una lista fácil y difícil. Está basada en nuestros criterios y quiero mencionar a Ramos, nuestro capitán. No ha podido competir a los largo de esta temporada ni entrenar con el grupo. Ayer se lo comuniqué y hablé con él. Difícil y duro porque ha estado siempre al máximo nivel. Es una decisión complicada pero yo tomo decisiones en base a lo que es mejor para el grupo. Lo que hablé con Ramos lo mantengo en privado, pero no fue fácil».

Laporte: «No tiene que ver con la ausencia de Ramos. Es un jugador con experiencia internacional que juega en unos de los mejores equipos del mundo».

Ausencia de Nacho: «Quiero llevar 24 y hay varios jugadores que se hubiesen merecido estar en la lista. No sé si Ramos estará en los Juegos Olímpicos, no es mi decisión».

Ruido mediático por la ausencia de Ramos: «Cualquier decisión que tomase con Ramos iba a ser polémica. Sé dónde estoy y lo que significa. Espero que mis decisiones no afecten a la Selección, que está preparada para la Eurocopa».

Sarabia y Azpilicueta, las sorpresas: «La convocatoria de Sarabia será sorprendente incluso para él. Estaba lesionado y no lo pudimos convocar antes. Es un jugador que puede aportar por dentro y por fuera, con gol y trabajo defensivo. El lateral derecho es el mayor problema que hemos tenido. César (Azpilicueta) viene porque sabemos el perfil que tiene aunque no haya venido en anteriores convocatorias. Llorente y Eric García también puede jugar ahí. Llorente nos aportará en ataque y en defensa. Tener jugadores que pueden jugar en varias posicione me gusta».

Sin jugadores del Real Madrid: «Dos de sus jugadores, Carvajal y Ramos, han tenido problemas de lesiones. No hago la lista para que la gente (los aficionados) esté contenta. La hago por lo que considero oportuno. Las lesiones han sido claves».

Jugadores no convocados por comportamiento: «No. Dentro del campo, alguno que se desconcentra o protesta por todo, eso puede ser importante en una fase final. Pero el comportamiento personal siempre ha sido excelente de todos los que han venido».

Porteros: «Es una posición especial, pero no tengo ningún problema con rotar. Tengo confianza en estos tres. Kepa no ha jugado y Pau López sale de operación. Estos tres me transmiten confianza».

Objetivo en la Eurocopa «Estamos en el grupo de los seis o siete favoritos. No me veo inferior ni superior a nadie. Lo que he visto me gusta, me pone, y me gustaría optar a todo».

Juego ofensivo del equipo: «Si algo caracteriza a este equipo es que en todos los partidos han hecho lo mismo, atacando de cara y defendiendo independientemente del resultado. Estoy muy orgulloso de los jugadores y es lo que haremos en la Eurocopa. De miedo no vamos a morir»

Completar la lista: «Hasta 48 horas antes de que empiece la Eurocopa podemos incorporar a jugadores en caso de lesión o en caso de que haya algún contagio por covid».

Líderes: «Si por algo nos definimos es por ser un equipo más allá del peso de los veteranos. Todos tienen que aportar. Hay 12 menores de 25 años y otros con un amplio bagaje. Está equilibrado y será muy importante el ambiente que podamos generar».

