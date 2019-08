Manchester City - Brighton en directo

Actualizado: 31/08/2019 15:31h

46' Riyad Mahrez (Manchester City) ha recibido una falta en la banda derecha. 46' Falta de Dan Burn (Brighton and Hove Albion). Empieza segunda parte Manchester City 2, Brighton and Hove Albion 0. 45'+5' Final primera parte, Manchester City 2, Brighton and Hove Albion 0.

45' Remate parado. Leandro Trossard (Brighton and Hove Albion) remate con la izquierda escorado desde la izquierda. 45' Corner, Manchester City. Corner cometido por Mat Ryan. 44' Remate parado junto al lado derecho de la portería. Riyad Mahrez (Manchester City) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Sergio Agüero. 42' ¡Gooooool! Manchester City 2, Brighton and Hove Albion 0. Sergio Agüero (Manchester City) remate con la derecha desde el centro del área. 40' Remate rechazado de Leandro Trossard (Brighton and Hove Albion) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Solly March.

39' Riyad Mahrez (Manchester City) ha recibido una falta en la banda derecha. 39' Falta de Leandro Trossard (Brighton and Hove Albion). 39' Corner, Manchester City. Corner cometido por Bernardo. 38' Remate rechazado de Solly March (Brighton and Hove Albion) remate con la izquierda desde el centro del área. 37' Se reanuda el partido.

37' Cambio en Manchester City, entra al campo Fernandinho sustituyendo a Aymeric Laporte debido a una lesión. 36' Aymeric Laporte (Manchester City) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. 34' El juego está detenido debido a una lesión Aymeric Laporte (Manchester City). 33' Falta de Aymeric Laporte (Manchester City). 33' Adam Webster (Brighton and Hove Albion) ha recibido una falta en campo contrario.

30' Remate fallado por David Silva (Manchester City) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo. 26' Falta de Nicolás Otamendi (Manchester City). 26' Neal Maupay (Brighton and Hove Albion) ha recibido una falta en la zona defensiva. 25' Corner, Manchester City. Corner cometido por Martín Montoya. 24' David Silva (Manchester City) ha recibido una falta en la banda derecha.

24' Falta de Dan Burn (Brighton and Hove Albion). 23' Kevin De Bruyne (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva. 23' Falta de Dale Stephens (Brighton and Hove Albion). 21' Remate fallado por Kevin De Bruyne (Manchester City) remate con la derecha desde fuera del área. 20' Remate fallado por Oleksandr Zinchenko (Manchester City) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Riyad Mahrez tras un saque de esquina.

20' Corner, Manchester City. Corner cometido por Bernardo. 19' Corner, Manchester City. Corner cometido por Lewis Dunk. 17' Remate parado. Riyad Mahrez (Manchester City) remate con la izquierda desde el centro del área. 14' Remate fallado por Sergio Agüero (Manchester City) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. 11' Falta de David Silva (Manchester City).

11' Dan Burn (Brighton and Hove Albion) ha recibido una falta en la zona defensiva. 2' ¡Gooooool! Manchester City 1, Brighton and Hove Albion 0. Kevin De Bruyne (Manchester City) remate con la derecha desde el centro del área. Empieza primera parte. 0' Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos. Los protagonistas saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento