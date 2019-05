El Manchester City de Pep Guardiola hizo historia este sábado en Inglaterra después de lograr un triplete sin precedentes en ese país al levantar la FA Cup ante el Watford de Javi Gracia con tantos de David Silva, Gabriel Jesús, por partida doble, Kevin De Bruyne y Raheem Sterling con otro doblete (6-0).

El baño de los 'citizens' les convirtió en el primer equipo de la historia de Inglaterra en ganar el triplete doméstico, que comprende la Premier League, la Copa de la Liga y la FA Cup.

Los de Guardiola conquistaron su segunda Premier consecutiva tras una cerrada lucha con el Liverpool de Jürgen Klopp, revalidaron la Copa de la Liga al vencer al Chelsea en la final por penaltis, y completaron la hazaña en la final de la FA Cup ante el Watford.

Un récord histórico que no relajó a Guardiola, que protagonizó una de las imágenes de la final en plena celebración de sus jugadores y con el césped regado de confeti.

El técnico catalán, lejos de abandonarse a la euforia tras el triunfo se dedicó a corregir o instruir a algunos de sus futbolistas sobre cosas que habían pasado en el partido. Como a Sterling, que pese a marcar dos goles, hubo de encajar una lección de su entrenador sobre una acción que había protagonizado durante el partido.

This sums Pep Guardiola up 😳



Raheem Sterling has just scored a hat-trick in a 6-0 FA Cup Final win to complete a domestic treble...



And he still gets a passionate lecture from his boss. Relentless pursuit of excellence. pic.twitter.com/shKIOIAjie