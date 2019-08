Segunda B Marco Antonio Rodríguez, árbitro en tres mundiales y ahora entrenador del Salamanca CF en Segunda B El mexicano «Chiquimarco» fue el juez de la histórica goleada de Alemania a Brasil en 2014 (1-7) y del encuentro en el que Suárez mordió a Chiellini

Este fin de semana comienza el campeonato de Liga en Segunda división B, en la que se espera el debut del mexicano Marco Antonio Rodríguez en el banquillo del Salamanca CF UDS, club dirigido por un empresario de ese país. Un estreno llamativo porque será la primera experiencia como entrenador de un exárbitro que dirigió partidos en tres Mundiales diferentes y que fue testigo directo de partidos inolvidables como la goleada de Alemania a Brasil (1-7) en 2014 o el Italia-Uruguay (0-1), el encuentro de esa misma Copa del Mundo en el que Luis Suárez mordió el hombro del defensa Chiellini.

Marco Antonio Rodríguez (Tepic, 10-12-1973), al que en México se conoce como «Chiquimarco» por su parecido con un personaje cómico de la televisión de ese país de los años 80, se despidió del arbitraje hace cinco años después de casi medio siglo dirigiendo partidos y de participar en tres Mundiales. Su actuación en la histórica goleada de Alemania a Brasil (1-7) durante la Copa del Mundo de 2014 fue su último encuentro oficial. «Alguna vez dije que yo sería entrenador de la selección Mexicana y algún día lo seré», afirmó el técnico este lunes antes de embarcar en un avión con destino a España para entrenar en Salamanca. «Es mi primer paso. Es la oportunidad de mi vida, estoy seguro que me irá muy bien allá», añadió. El conjunto charro debutará este sábado en El Helmántico ante el histórico Arenas (19.30h), uno de los fundadores de la Liga española, y solo algún problema burocrático de última hora podría impedir que el exárbitro de sus primeras instrucciones desde la banda.

Con la convicción de lo que se espera y lo que está por venir.

🇲🇽🛫🇪🇸 @SalamancaCFUDS#JugamosTodos 🏆. pic.twitter.com/DYja9rYgK7 — El Árbitro Entrenador (@ChiquimarcoMx) 20 de agosto de 2019

Internacional desde 2000, arbitró partidos en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, Marco Antonio Rodríguez, como muchos otros niños, comenzó en el fútbol dando patadas al balón, pero sus habilidades dejaban mucho que desear. Fue entonces cuando comenzó a cogerle gusto a arbitrar partidos. «El deporte te regala un deseo de superación, de triunfo, que no te regalan las adicciones», explicó un hombre profundamente religioso en una charla poco después de su retirada. Ahora llega el momento de probar en el banquillo.

«Seguiré ligado al fútbol, me voy satisfecho del deber cumplido», anunció «Chiquimarco» el día que anunció su adiós del arbitraje. Poco después comenzó su preparación para convertirse en entrenador y este sábado debutará en El Helmántico, un estadio que no pisó en los 24 años que estuvo vinculado al mundo del arbitraje. La llegada de Marco Antonio Rodríguez al Salamanca CF UDS se produce de rebote porque ha sido el elegido por su compatriota Manuel Lovato, el empresario que preside el club, como sustituto de José Luis Trejo, técnico también mexicano fichado este verano al que la Federación Española de Fútbol no ha autorizado a ejercer en Segunda división B al carecer del título UEFA PRO. Un preparador veterano que fue campeón en la Primera división de México (2005-2006) y subcampeón de la Libertadores que se ha visto obligado a dejar el cargo dos meses después de su contratación.

La presencia mexicana en el Salamanca CF UDS no se limita a su propietario y a su entrenador, porque en la plantilla también hay jugadores de ese país como «Chatón» Enríquez, Jehu Chiapas, Néstor Calderón, Martín Galván, Kristian Álvarez y Ulises Torres. Además, Ulises Zurita fue presentado este lunes como nuevo presidente institucional de la entidad.