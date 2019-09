Segunda B Así es Marta Huerta de Aza, la primera mujer que arbitra un partido en Segunda B Inscrita en el Comité de Árbitros Tinerfeño, es la única representante femenina entre los 120 colegiados de Segunda B

S. D. / EFE Actualizado: 16/09/2019 15:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El récord que persigue la sorprendente Penya Deportiva

La arbitra Marta Huerta de Aza se convirtió ayer en la primera mujer en pitar un partido de Segunda división B, al dirigir el encuentro de Liga entre el Getafe B y la Penya Deportiva (0-1), duelo correspondiente a la cuarta jornada del Grupo I. Este debut se produjo un mes después de que la extremeña Guadalupe Porras Ayuso se convirtiera en la primera mujer en la élite del fútbol español, al estrenarse como asistente del andaluz Mario Melero López en el partido de Liga entre el Real Mallorca y el Eibar.

(El récord que tiene a su alcance la Penya Deportiva)

Nacida en Palencia aunque inscrita en el Comité de Árbitros Tinerfeño, Marta Huerta de Alza fue ascendida por la UEFA este verano a la categoría «first», convirtiéndose en la única mujer entre los 120 colegiados de Segunda B. Además, dirige encuentros en la Primera femenina desde hace dos años, cuando en la Liga Iberdrola se estableció que sería dirigida únicamente por mujeres. En su estreno en la categoría de bronce, pitó un penalti en la segunda parte en contra del equipo local, que fue aprovechado por la Penya Deportiva para sumar los tres puntos.

Tras su debut, Marta Huerta de Aza, que es maestra de Educación Primaria y de Educación Física, aseguró sentirse «contenta». «Cuando deseas tanto que llegue un partido, lo disfrutas desde que recibes la designación y la verdad que he estado muy cómoda» y espera que sea «el primero de muchos». La palentina se estrenó en la categoría de bronce casi catorce años después de su debut en el mundo del arbitraje, en diciembre del 2005.

📹 | ¿Estás preparado para EMOCIONARTE?



¡Vive EN PRIMERA PERSONA un DEBUT HISTÓRICO EN 2ªB 🙌!



Marta Huerta de Aza se ha estrenado este domingo en la categoría de bronce del fútbol español ⚽.



¡Y NOSOTROS NO QUISIMOS PERDÉRNOSLO ❤! pic.twitter.com/BjWrL2Zxxu — RFEF (@rfef) 16 de septiembre de 2019

Afincada en Tenerife, Marta Huerta de Aza, de 29 años, ascendió a la máxima categoría del fútbol femenino en 2017, año en el que la Primera femenina española pasó a ser dirigida únicamente por mujeres. Debutó el 3 de septiembre de 2017 en un Levante UD-Madrid CFF. La pasada temporada, la palentina dirigió la final de la Copa de la Reina entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, disputado en el estadio Romano de Mérida, aunque su ingreso en el mundo arbitral fue, según ha explicado en varias entrevistas, no respondió a motivos vocacionales sino fortuitos. «Había entrenado a varios deportes y entre ellos me gustaba el fútbol. En aquel entonces no existían equipos femeninos, por lo que no podía practicarlo. Unos amigos eran árbitros y me animaron a probar. Si volviera a nacer una de las cosas que repetiría siempre sería ser árbitra».

Marta Huerta de Aza, el domingo en el Getafe B-Penya Deportiva