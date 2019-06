El mensaje del exfutbolista holandés Fernando Ricksen: «El 28 de junio será mi última noche»

Fernando Ricksen es un exfutbolista holandés nacido en 1976. En su trayectoria ha militado en Fortuna Sittard, equipo de Holanda, el AZ Alkmaar, el Rangers escocés, el Zenit de San Petesburgo y, de nuevo, el Fortuna.

Ricksen abandonó el mundo del fútbol en 2013 después de estar veinte años en activo. Cuando desveló el porqué lo hacía lo hizo con un mensaje desgarrador: padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y le obligaba a colgar las botas.

A día de hoy se encuenra en la fase final de su enfermedad. Por eso, el pasado 9 de junio compartió en sus redes sociales un video donde se sinceró sobre la trágica situación que estaba viviendo.

