Fútbol Messi, abocado a jugarlo todo «Nunca hay un escenario idóneo para que Messi descanse, le damos mucha importancia a este partido», advierte Valverde

El Barcelona puede dejar sentenciada la Liga este próximo sábado, ante el Atlético de Madrid. Pero antes hay un encuentro intersemanal que puede marcar el futuro inmediato. El club azulgrana viaja a Villarreal y el Atlético de Madrid recibe al Girona. Este hecho puede provocar que Valverde aparque las rotaciones a pesar de ser el talón de Aquiles del equipo la pasada temporada. Con Messi tocado en el pubis y Piqué con saturación de minutos, el técnico azulgrana no quiso desvelar sus planes de cara al partido de mañana. «Nunca hay un escenario idóneo para que Messi descanse. Tenemos un partido importante y luego tenemos un partido ante el Atlético pero le damos mucha importancia al encuentro de mañana», explicó. El técnico añadió: «Mañana es un partido ideal para ganar. Nuestros rivales están esperando un tropiezo para alimentar esa esperanza de atraparnos y no tenemos que darles ninguna esperanza porque aún hay margen. Habrá jugadores que entren y otros que no». Y zanjó el tema de las rotaciones. «¿Piqué? ¿Si lo pondré mañana? Pues ya lo veremos».

Valverde sabe que está cerca de lograr un hito histórico, un triplete que solo se ha conseguido en 110 años de historia del club catalán, aunque asegura que no siente ningún tipo de presión por ello. Su primer objetivo es atar la Liga y pasar de ronda en la Champions League antes de afrontar la final de Copa. «No hay presión extra. Queremos conseguir el título al igual que los equipos que nos persiguen. Los números son los que son». En este sentido se refirió a los objetivos de esta temporada: «Los tres por igual. Todo depende de pequeñas cosas y aún no hemos ganado nada y todo está por decidir. Está claro que llevamos un largo camino bien hecho y ahora es cuando debemos estar finos para esta recta final. Me gustaría conseguir uno de ellos, dos sería muy bueno y tres sería perfecto».

Para el partido de mañana seguirá sin contar con Dembélé, que está recuperándose de sus problemas físicos. «No sé cuándo estará. Esperamos en poco tiempo. No puedo dar una fecha exacta, pero estamos en el plazo», explicó el preparador, que no quiso valorar el estado de forma de Phillipe Coutinho. El técnico azulgrana quiso resaltar que «el de Villarreal es el desplazamientos más difícil porque es el próximo, pero los otros cuatro son antes dos equipos con aspiraciones arriba y antes dos equipos con problemas por abajo. Todos los equipos quieren quemar sus naves y todos los partidos son difíciles». Valverde ha concluido asegurando que « históricamente el Barça gana la Champions cuando gana la Liga, sabemos que la Champions motiva mucho a la afición y se puede torcer en 15 minutos malos. La Liga te dice cómo estás, es fundamental, desde la primera jornada a la última».