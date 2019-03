Fútbol Messi: «Se hizo normal, como una costumbre, mentir, pegarme, decir cosas sobre mí» El futbolista argentino ha repasado la actualidad de la selección albiceleste en una extensa entrevista para radio 'Club Octubre'

EFE Actualizado: 29/03/2019 15:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Leo Messi ha concedido una entrevista a la radio argentina 'Club Octubre'. En esta, ha repasado su trayectoria en la selección albiceleste y ha analizado el momento actual del combinado. «Se hizo normal, como una costumbre, mentir, pegarme, decir cosas sobre mí, darme siempre que voy a la selección, darme cuando no estoy, continuamente. Y la verdad es que me da un poco de bronca», ha comenzado diciendio. Messi regresó con Argentina en esta última convocatoria, después de no hacerlo desde el pasado Mundial de Rusia.

El cinco veces Balón de Oro ha lamentado, además, que «la gente cree lo que se dice» y por eso ha decidido hablar tras una semana complicada, en la que volvió a la selección nueve meses después de su última aparición. Su esperado regreso culminó con una derrota por 3-1 ante Venezuela en un amistoso en Madrid en el que fue titular y jugó los 90 minutos, tras el cual se marchó de la concentración por problemas con la pubalgia que arrastra.

En Argentina, los medios criticaron la dureza de la derrota, así como que se ausentara del segundo encuentro, y cuestionaron el alcance de la lesión y el compromiso del jugador con su país: «Yo vengo con una pubalgia desde antes del parón de diciembre, vengo entrenando poco», ha explicado Messi, quien ha revelado que los días de descanso le han venido «bárbaro» para afrontar «lo que viene ahora» con su equipo, la fase decisiva de una temporada donde aspira a Liga, Copa del Rey y Champions League.

El futbolista del Barcelona ha asegurado que «no había nada arreglado de antemano» con el seleccionador, Lionel Scaloni, para descansar el segundo partido contra Marruecos, que él quería jugar «los dos». «Me encuentro cada vez mejor pero todavía no la limpié del todo (la pubalgia), también tengo que prevenir cosas», ha aseverado.

Decepción del Mundial

Asimismo, ha sido la primera vez que el delantero habló del Mundial de Rusia 2018, en el que el combinado argentino cayó en octavos de final ante la campeona Francia. «Costó volver a hablar porque fue un golpe muy duro, de los peores que me tocó vivir en la selección, se dio todo mal desde el principio».

Messi ha recordado que tras la derrota en el segundo partido contra Croacia se juntaron todos «como hacen los grandes grupos» porque si no se despedían del Mundial: «Iba a ser uno de los mayores fracasos de la historia de la selección. Me calienta mucho la locura que dicen que mi papá maneja la Selección, dicen que tiene poder para hacer cosas en la AFA. La familia es la que sufre. Tengo amigos, hermanos que sufren por las mentiras que dicen. Cualquiera dice cualquier cosa. La gente compra eso. Después yo soy el hijo de puta». Tras la eliminación contra los galos, solo pensó en encerrarse y «hacer el duelo solo» junto a su familia.

El astro argentino ha defendido a su generación, cuestionada en el país al no haber ganado ningún título, y ha considerado que está siendo «maltratada» como ninguna otra generación anterior en Argentina. «Llegamos a una final del mundo, llegamos a dos finales de Copa América y siempre tuvimos quilombo (lío) con el periodismo», ha opinado.

Los mejores para Messi

En el tramo final de la entrevista, Messi fue preguntado directamente sobre quiénes consideraba que eran los mejores futbolistas del mundo y sobre su rivalidad con Cristiano: «Era lindo tener a Cristiano Ronaldo en la Liga por el prestigio que le daba, aunque daba bronca verle levantar títulos. Excluyendo a Cristiano y a mí, Mbappé, Neymar, Hazard, Luis Suárez y el Kun Agüero son los mejores».