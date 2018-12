Fútbol Michael Robinson anuncia que padece un «cáncer que no tiene cura» El popular presentador de televisión se notó un bulto en la axila y los médicos le confirmaron la enfermedad

Su acento inglés, aunque lleve más de veinte años en España, es inconfundible. Michael Robinson se ha convertido en parte de la cultura popular española desde que llegada de Mánchester, después de jugar en el Liverpool, para jugar en Osasuna. Aquí se quedó tras colgar las botas, como presentador de «El Día Después» y varios programas a partir de ese. Ahora, en « Informe Robinson» y «Acento Robinson» de la «Cadena Ser».

Ha sido en esta cadena, en el programa «La Ventana», donde el exfutbolista ha confesado que padece cáncer de piel con metástasis. Se había notado un bulto en la axila y cuando acudió a los médicos le comunicaron el melanoma.

«El día 30 de octubre tenía un bulto en la axila y cuando fui al médico me dieron la noticia tremenda: tienes cáncer, uno malo, que no tiene cura», anunció el popular presentador. «Luego, lo demás no me acuerdo haber escuchado muy bien. Porque pensé que era una pesadilla, que no era verdad. Exactamente tengo melanoma, había viajado y se manifestó en mi axila». El melanoma es una variedad agresiva de cáncer de piel.

«Al principio no sabía ni en qué día era. Pensaba que iría al día siguiente al hospital y me dirían que se habían confundido porque yo estaba como una flor. Un buen día tomando una cerveza me dije que la ciencia había hablado: tenía cáncer, uno malo y avanzado. Pero mi potestad es cómo voy a vivir yo. No quirro que mi familia vea que hay un Michael antes y un Michael post. Y me sentí empoderado. Yo voy a decidir cómo vivir»,

«Para explicárselo a Maldini, le dije: “Es como si estoy jugando un partido, pierdo por 2-0 a falta de media hora, pero tengo a Messi poniéndose el pantalón del chándal y jugando para mí”. Estoy lo voy a ganar seguro. Preferiría no tener que librar esta batalla, pero lamentablemente estoy en esta lucha. Estoy aprendiendo de mí y no lo digo para que la gente que me quiere se sienta bien. Tengo claro que la voy a ganar», continuó el exfutbolista.

Michael Robinson (Leicester, 1958) debutó como futbolista en el Preston North End y el Manchester City. Su primera gran final llegó cuando jugó en el Brighton Albion, aunque fue el Manchester United quien ganó la FA Cup en los penaltis. Ya en el Liverpool, Robinson levantó el título de Liga, la FA Cup y la Champions League. En la temporada 86-87 recala en Osasuna, camiseta que defiende en dos campañas. Se instala definitivamente en España y en 1989 se retira del fútbol y pasa a ser comentarista de televisión.