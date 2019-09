Selección española Moreno: «Ramos cada día me sorprende más» El seleccionador regala piropos al central del Madrid, que este domingo igualará a Casillas con 167 internacionalidades

En Gijón, Robert Moreno vuelve a dominar la escena como un veterano. Habla bien el seleccionador, convincente en su discurso, y regala algún que otro titular en la víspera de un duelo sin demasiada historia. España juega contra las Islas Feroe, pero la noche debe servir realmente para homenajear a Quini como merece y para aplaudir a Sergio Ramos, que llegará a 167 internacionalidades (se da por hecho que juega) e igualara a Casillas como el jugador que más veces ha defendido el escudo nacional en la historia.

«Si no lo ponemos tenemos el lío montado», bromea Moreno, encantado con la relación que ha establecido con su capitán.«Cada día me sorprende más. Y todo el mundo hablar del Ramos personaje y yo estoy conociendo a la persona. Me está ayudando muchísimo, no tengo ninguna queja. Es un ejemplo y se puede hablar con él de todo. Es una persona que te reafirma con la atención que tiene, acepta bien la crítica. Lo hace y lo agradece, te facilita la tarea como jugador», desvela.

Moreno necesita estas horas para cumplir con todo lo que se propone. Apenas tuvo sesiones de trabajo antes del duelo ante Rumanía, y la cosa salió bastante bien salvo ese tramo final angustioso. «He visto el partido dos veces. Cuando lo veo a posteriori, siempre las sensaciones son mejores que en directo. Viéndolo de nuevo, está la jugada del gol y las dos paradas de Kepa, nada más. Son tres ocasiones muy claras, pero no es como para preocuparse. El problema es que la última es en el añadido y pudo ser el empate, ensucia un poco todo. En la primera parte lo hicimos muy bien y en la segunda cometimos el error de dejar dos arriba, pero estoy muy contento de lo que he visto. Todo lo que hemos pedido lo han hecho. Hay cosas a mejorar, pero estoy muy contento».

Por exigencias del guión, el once de este domingo será completamente diferente, aunque no se sabe cuántas caras nuevas habrá. «Va a haber cambios. Sería incongruente decir que confío en todos y que cuando hay que jugar dos partidos pongo a los mismos. Confiar en la gente se demuestra con actos. No sé si siete, pero habrá cambios».

Casi con total seguridad, lo habrá en la portería y todo apunta a que De Gea sentará a Kepa. «No tengo a un portero titular. Mañana puede haber cambio, o no. Tenemos a tres porteros de gran nivel. Es muy normal en el fútbol y en la selección que haya un portero como hubo con Casillas. Pero tengo muchas ganas de que los porteros me quiten el sueño y me hagan tomar una decisión. Sé que hay debate en la calle, pero me tengo que basar en el día a día. Los tres han entrenado de una manera estupenda y están a gran nivel. No tengo un portero, no me parece justo. Hay que ser igual de exigente en la portería y seguro que me lo van a poner muy difícil».

Y todo con la imagen de Quini planeando en el ambiente, queridísimo en Gijón y en el vestuario de España. «Espero que sea acicate suficiente para que la gente venga y llene el estadio. La gente aquí responde. Quini nos va a ayudar. En partidos así hay que conseguir motivar a los jugadores y su figura nos ayudará».