Mourinho: «Lamento lo de Casillas, mi relación con él no es como la gente piensa»

Jose Mourinho ha mandado sus ánimos a Íker Casillas después del infarto sufrido por el guardameta del Oporto durante un entrenamiento. El técnico portugués ha lamentado lo ocurrido, y ha aprovechado para explicar el origen de la supuesta mala relación entre ambos: «Todos saben que en un determinado momento, cuando decidí sacarle del equipo, hubo un pequeño enfrentamiento. No fue una lucha de egos, pero sí una confrontación. Era el capitán del Real Madrid y yo el entrenador. No fue fácil para mí tomar esa decisión. Y tampoco fue sencillo para él aceptarlo».

Jose Mourinho sends support to @IkerCasillas after heart attack, opens up on relationship with Real Madrid icon



MORE: https://t.co/S5Kvoyvb8Opic.twitter.com/EMVOSuSdzu