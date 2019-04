Premier League Mourinho, sobre Pogba: «Su excelencia quería ir en su Rolls-Royce en vez de en el autobús del equipo»

Jose Mourinho ha desvelado uno de sus enfrentamientos con Paul Pogba durante su etapa como entrenador del Manchester United. Lo ha hecho en el marco de un encuentro de entrenadores en Portugal, en donde ha explicado uno de los caprichos de la estrella francesa, uno de los posibles objetivos del Real Madrid para la próxima temporada.

«Jugábamos contra un equipo que estaba a 30 kilómetros de Mánchester y un jugador me preguntó si después del partido podría regresar a Mánchester solo sin el equipo», dijo Mourinho sin referirse directamente a Pogba. «Le dije: 'Si fuéramos a Londres y quisieras quedarte allí, eso sería entendible. Pero esto está cerca, no tiene sentido'».

Sin embargo, dado que habían ganado el partido, Mourinho decidió ser un poco flexible con el jugador. «El chico estaba molesto, pero ganamos el partido y me volvió a preguntar. Como yo estaba feliz, cedí un poco y le dije: 'Al menos, súbase en el autobús y pídale a su chófer que se encuentre con usted a diez minutos del estadio'».

Sin embargo, Mourinho se encontró con la desagradable sorpresa de que Pogba había mandado a su chófer llevar el coche a las puertas del estadio: «Fui a la conferencia de prensa y cuando llegué al autobús del equipo, vi aparcado junto a él un Rolls-Royce con su chófer».

Aquel día, Mourinho tuvo uno de los enfrentamientos más fuertes con Pogba, al que acusó de no tener la cabeza bien amueblada: «Hay cabezas que no se pueden desmontar. Después de todo, el coche era nuevo y su excelencia quería dejar el estadio en su Rolls-Royce. Ahora, ¿cómo lidiamos con esto? ¿Le dices que nunca se va a ir en su Rolls? ¿Se puede ir porque yo estoy feliz? ¿O resuelves esto de otra manera para que me den 'vacaciones'?».