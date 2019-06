Mundial femenino La pifia de la defensa de Estados Unidos que aprovechó España Jennifer Hermoso aprovechó un error de Naeher y Sauerbrunn para perforar la portería rival Octavos de final: España - Estados Unidos en directo

España no empezó de la mejor manera el duelo ante Estados Unidos. Antes del minuto diez, Rapinoe anotó desde los once metros para las americanas. Sin embargo, la reacción de España no se hizo esperar. Un error defensivo entre la portera y la central fue aprovechado por Jennifer Hermoso para igualar el marcador.

La portera Naeher sacó de puerta a Sauerbrunn, quien en un despiste impropio de la defensa estadounidense regaló la pelota a Hermoso. A la futbolista española le dio tiempo para colocarse el cuerpo y definir con un tiro ajustado a la escuadra derecha. España empataba así el partido tras el tropiezo inicial.

El de Hermoso es el primer gol que encaja Estados Unidos en el Mundial. La selección americana acumulaba nueve partidos sin recoger el balón de su propia portería.