El mundo del fútbol llora a José Antonio Reyes

El mundo del fútbol no solo lo recordará como un gran jugador sino como una gran parsona. De ahí que las muestras de cariño y las reacciones a la trágica noticia de la muerte de José Antonio Reyes en un accidente de tráfico en Sevilla no se haya hecho esperar.

El Sevilla ha sido quien ha confirmado la noticia en sus redes sociales.

Joaquín y Sergio Ramos se han unido a las condolencias:

Pepe Mel ha dicho lo siguiente: «Estoy un poco en shock, me lo ha dicho Juan Cala -defensa sevillano de la Unión Deportiva-, conocía bien a José Antonio porque me había enfrentado a él mil veces en mil derbis. Habíamos acudido a muchos actos, él como capitán del Sevilla y yo como entrenador del Betis. Era un chico muy alegre, un futbolista excepcional, y es una pena cuando se va una persona joven. Envío mis condolencias a su familia, al sevillismo y al fútbol, porque era un grande de este deporte, es una triste noticia5.

También Monchi ha querido unirse al duelo:

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that our former player Jose Antonio Reyes has died in a traffic collision in Spain. Jose Antonio Reyes: 1983-2019 Rest in peace, Jose ❤️ pic.twitter.com/AT6rLFutvI

We are deeply saddened to learn of the passing of Jose Antonio Reyes today.

Reyes was a member of Spain's 2006 World Cup squad.

Our condolences and best wishes are with his loved ones. RIP. pic.twitter.com/pweTiQTT5D