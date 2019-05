Fútbol Músculos de cristal a precio de oro Dembélé se lesiona de nuevo y no viaja a Anfield. Se ha perdido 36 partidos en dos años

Sergi Font Barcelona Actualizado: 06/05/2019 01:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Las pruebas realizadas han confirmado que Ousmane Dembélé tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. El jugador es baja y la evolución marcará su disponibilidad», así de parco explicaba el parte médico el estado del francés, que no jugará mañana el trascendente partido de la vuelta de las semifinales de la Champions. No obstante, el hecho que Dembélé no forme parte de la convocatoria de Valverde, por la que viaja toda la plantilla a Liverpool (incluido Rafinha, lesionado de larga duración), da a entender la importancia de las molestias del galo. Aunque no existen plazos oficiales para su regreso a los terrenos de juego, desde los servicios médicos se desliza que el objetivo sería recuperarle a tiempo para la final de la Copa, aunque incluso una hipotética final de Champions, dentro de cuatro semanas, estaría en el aire.

«Desde luego es un jugador importante para nosotros y es un contratiempo importante perderle de cara a los próximos encuentros», se lamenta Ernesto Valverde, que no ha podido disfrutar de la continuidad de Dembélé. Su fragilidad muscular contrasta con su inmaculado historial médico en sus etapas anteriores en Dortmund y Rennes. En el poco más de año y medio que lleva en el Barcelona ha sufrido cinco lesiones, y ninguna de ellas leve. El año pasado tuvo que pasar por quirófano y tras una recaída se perdió 20 partidos. Este año también ha estado salpicado de lesiones musculares. Sufrió un esguince de tobillo contra el Rayo Vallecano y recayó en el bíceps femoral contra el Olympique de Lyon. Nueve partidos de baja más los que no pueda disputar a partir de ahora.

Su delicada musculatura preocupa en la planta noble del Camp Nou. Los 135 millones de euros que le convierten en el segundo fichaje más caro de la historia del Barcelona, no se corresponden en rendimiento ni en expectativas por culpa por de su físico. Además, en el club trabajan con la certeza de que su estilo de vida le ayuda poco a evitar este tipo de lesiones. No hay que olvidar que esta misma temporada llegó a tarde a varios entrenamientos, lo que le supuso la reprimenda de Valverde y quedarse algún partido en la grada. Entonces se filtraron sus hábitos alimenticios y de escaso descanso, poco recomendables para un deportista de elite.