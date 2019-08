Fútbol Neto pasará mañana por el quirófano El portero del Barcelona deberá esatr un mínimo de cinco semanas de baja tras romperse un hueso de la mano

Neto Murara tendrá que pasar mañana por el quirófano para solventar la fractura del escafoides que ha sufrido en su muñeca izquierda durante este gura americana que el Barcelona ha realizado la pasada semana. Nada más aterrizar en la Ciudad Condal, el portero se sometió a una batería de pruebas médicas que confirmaron el diagnóstico y aconsejaron el paso por la sala de intervenciones para solventar en el mínimo tiempo posible su tiempo de baja. No obstante, este no será inferior a las cinco semanas, tiempo que necesita para que el hueso se fije bien y no le dé problemas en un futuro. Neto se lesionó en el último entrenamiento antes de enfrentarse al Nápoles y será intervenido por el doctor Xavier Mir, especialista en extremidades superiores y traumatólogo habitual de los pilotos de motociclismo. Neto se perderá un mínimo de cinco partidos, entre los que estará el debut europeo en la Champions League. Athletic, Betis, Osasuna y Valencia serán los rivales a los que no se podrá medir y, si no ha complicaciones, podría estar listo para el choque de mediados de septiembre ante el Granada.

La lesión de portero otorgará mucho más protagonismo a Iñaki Peña, que también ha realizado la gira con el primer equipo y cuyo rol estaba destinado a ser el titular en el Barcelona B. Peña entró la pasada temporada entró en 14 convocatorias oficiales de Ernesto Valverde y el club no quiso traspasarlo este verano porque confía mucho en él, ya que es una apuesta de futuro. De hecho, le consideran el tercer portero del primer equipo. La prueba de ello son las dudas que se generaron cuando Cillessen pidió marcharse, ya que desde la dirección deportiva llegó a valorarse la posibilidad de que Peña ocupara su lugar como suplente de Ter Stegen. No obstante, algunos técnicos abogaron por la necesidad de que siguiera jugando para que fuera creciendo, motivo por el que se fichó a Neto, que debería dejarle en un futuro cercano su puesto al alicantino. A pesar de ello, durante las dos giras que ha realizado el equipo, en las que ha disputado cuatro partidos, el cancerbero no ha disfrutado de ninguna oportunidad.