Fútbol Wu Lei: «Mi objetivo era jugar en Europa» El chino, uno de los artífices del éxito de su equipo, atiende por primera vez a un medio español

Es una de las sensaciones de la Liga. Fichaje estratégico para abrir mercado en Asia, ha sorprendido por su calidad sobre el terreno de juego, convenciendo a Rubi que merecía minutos en el equipo titular. Wu Lei, que aterrizó en la Liga en el mercado invernal, anotó el segundo gol del Espanyol ante la Real Sociedad para que el equipo blanquiazul regresara a una competición europea doce años después. Buena inversión. El futbolista chino quiso atender a ABC, en la primera concesión a un medio de comunicación español. Perfectamente atusado pero informal, con un chándal amarillo con el escudo de su club y acompañado por Patrick, su inseparable traductor posa feliz mientras asegura que «mi castellano va mejorando, poco a poco».

Se siente feliz, adaptado futbolísticamente y a unas costumbres diametralmente opuestas a las suyas. Ídolo en China, cree que se ha ganado a la grada de Cornellá por sus aportaciones en el campo. «Si los aficionados me aplauden es por las cosas que hago en el terreno de juego, no por ser chino», asegura convencido. Ha sido medio año intenso, en el que ha tenido que romper muchos tópicos y demostrar que su aterrizaje en el Espanyol no fue un capricho ni un negocio de Chen Yansheng, propietario del club perico. «Conozco a Chen desde hace años y le estoy agradecido por permitirme que cumpla mi sueño pero no he venido al Espanyol por esto», asegura el exjugador del Shanghai SIPG antes de confesar que «había y hay equipos de Champions que me han querido fichar pero siempre he priorizado el aspecto deportivo y este era poder jugar con asiduidad».

Implicado con el Espanyol

Por este motivo, no duda en asegura que «quiero seguir en el Espanyol». «Éste es mi sueño. Estoy muy feliz y con muchas ganas. Es la mejor edad, que es el mejor momento, porque tal vez hace unos años me hubiera enfrentado a dificultades como la madurez», añade para confirmar lo bien que se siente en la Ciudad Condal y su intención de cumplir su contrato de dos años naturales más uno opcional (si todo va bien acabaría su vinculación el 31 de diciembre de 2021). Wu Lei llegó con una idea entre ceja y ceja y la ha podido conseguir, competir en la Europa League. No perdió la fe en ningún momento y se aferraba siempre a las matemáticas. Tras su gol ante la Real Sociedad y la derrota del Athletic en Sevilla es un hecho. «Mi objetivo era jugar en Europa. Para eso vine y al final lo hemos conseguido», asegura sonriente.

No obstante, es consciente que aún tiene trabajo por delante para poder mostrar lo mejor de sí mismo. No olvida que Rubi le ha dejado en algunos partidos en el banquillo, algo a lo que no estaba acostumbrado en China, donde era la estrella del Shanghai y de la selección. «Los entrenamientos son más rápidos y fuertes. Una vez se controla la pelota, en China tenía uno o dos segundos para decidir el siguiente paso, pero aquí rápidamente tienes a jugadores rivales encima. En este sentido, es posible que necesite más tiempo para adaptarme», asegura.

El jueves, al quirófano

El atacante pasará este jueves por el quirófano para que el doctor Xavier Mir, considerado el mejor traumatólogo de las extremidades superiores, le opere de la clavícula tras una lesión que se produjo diputando la Copa de Asia con China, lo que podría poner en riesgo la pretemporada del futbolista. Este aspecto no parece preocuparle a Wu Lei, que se siente agradecido por cómo ha sido acogido por el equipo y la afición. «Estoy deseando que llegue la próxima temporada», asegura. Y se le iluminan los ojos cuando se le menciona a Borja Iglesias: «Cada día me veo con más feeling con Borja. Nos estamos entendiendo mejor, somos dos jugadores que nos compensamos el uno al otro y en la pretemporada se acabará ya de cuadrar».

Se siente cómodo en la sesión fotográfica. Y se suelta mientras Pep Dalmau va disparando su flash. «Estoy muy contento por estar aquí, por la confianza mostrada por el míster y porque tanto la ciudad como los jugadores me están tratando de maravilla», asegura con la satisfacción de que su llegada al Espanyol ha sido un acierto.