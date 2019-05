La otra cara de la final: un millón de litros de cerveza y calor infernal de agosto

Rubén Cañizares Madrid Actualizado: 01/06/2019 01:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Se beberán un millón de litros de cerveza

Está previsto que, durante el día de ayer y hoy, se beban un millón de litros de cerveza. En términos individuales se calcula que se ingestará una media de casi 15 litros por aficionado en 48 horas, lo que son siete litros y medio al día. Los hosteleros esperan un gastos global de 18 millones de euros por parte de los hinchas ingleses, o lo que es lo mismo, unos 300 euros por persona en alcohol y gastronomía.

Hoteles a 12.000 euros la noche y alquileres ilegales

Cada final de Champions, el alojamiento es un atraco al espectador que parece no tener fin. La noche de hotel en Madrid está a 2.000 euros, como mínimo, y hay hospedajes de lujo que cobran 12.000. Estos precios desorbitados han provocado el masivo alquiler de pisos cercanos al estadio, la gran mayoría cobrados en dinero negro y en algunos casos durmiendo en camas hinchables.

Calor infernal más propio de julio y agosto

La previsión meteorológica tiene buenas noticias para los ciudadanos de Madrid que mañana quieran disfrutar de la final por las callesde la capital de España. Sol y alrededor de 35 grados, una temperatura más propia de julio y agosto que gusta a los asistentes a la final pero no tanto a los protagonistas de la misma, que están acostumbrados a un mercurio mucho más bajo.

El Liverpool ganará según las casas de apuestas

Las casas de apuestas lo tienen claro. La Champions será levantada por el Liverpool, cuya victoria durante los noventa minutos se paga dos a uno. La del Tottenham tiene una cuota cercana a los cuatro euros por euros apostado. El empate durante el tiempo reglamentario se paga a 3,5 euros, con el 1-1 como el resultado más apostado. Un gol de Salah o de Kane se abona a 2.5 por euro invertido.

400 millones de personas lo verán por televisión

Alrededor de 400 millones de espectadores verán la final de la Liga de Campeones delante de la televisión, siendo de lejos el evento deportivo más seguido del planeta. Ni siquiera la Super Bowl llega a la mitad de esta audiencia. El partido entre Liverpool y Tottenham se retransmitirá en más 200 países y podría haber más de diez millones de tuits durante la celebración del mismo.

10.000 euros por una entrada para la final

La reventa ha alcanzado precios récords, vendiéndose tickets en el mercado negro por cifras cercanas a los 10.000 euros. Son muchos los aficionados que han venido a Madrid sin entrada y están dispuestos a pagar precios de locos para ver el partido in situ en el Wanda Metropolitano. El problema es que las entradas son nominativas y si no coincide nombre con identificación, no podrán entrar.