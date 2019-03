Fútbol Piqué calienta el derbi catalán Varias mofas sobre el Espanyol en un programa de humor alteran al club perico

Al-Jahiz fue un famoso intelectual árabe, uno de los primeros autores de estudios de costumbres que mezcló crítica, raciocinio, burla y prejuicios, cuatro características que forjan la personalidad de Gerard Piqué y a través de los cuáles pueden entenderse muchos de sus controvertidos comportamientos y declaraciones. «Todo tiene su medida, igual que toda situación tiene su proceder. La risa tiene su lugar, igual que el llanto; la sonrisa tiene su momento, igual que tiene el suyo la severidad», advertía el autor hace ya 1.200 años. Y al central catalán parece costarle discernir entre los momentos adecuados para soltar sus bromas, sus puyas, sus alegatos y sus bravuconadas.

La última se ha producido esta semana, en vísperas del derbi entre el Barcelona y el Espanyol. Piqué, vilipendiado y perseguido en Cornellá, no ha dejado pasar la oportunidad para lanzar un mensaje a la masa social del club blanquiazul. La enésima tras echarles en cara que eran una «maravillosa minoría, tan minoría que ni siquiera llenan el campo» (2016) o que «cada vez están más desarraigados de Barcelona, su propietario es chino» (2018). En esta ocasión se ha servido de la chanza que rodeaba a su entrevista, enmarcada en un programa televisivo de humor, para soltarse sin tener en cuenta la delgada línea que separa la broma de la mofa. Le preguntaron sobre dinero y sexo. «Voy sobrado en las dos. En patrimonio tengo más que el presupuesto del Espanyol este año. No, no es 57 millones, es mucho más», alardeó sin preocuparse que mucha gente no tuviera el mismo sentido de humor que él.

Discutido sentido del humor

El programa de humor «La Resistencia», de Movistar+ encontró un filón en Piqué, que no olvida el trato que recibe en Cornellá y que ha denunciado en más de una ocasión. «La afición del Espanyol sois muy creativos. Hacéis unas canciones... ‘Piqué, cabrón, Shakira tiene rabo. Tu hijo es de Wakaso’. Lo meten todo en uno. Y yo me descojono», le soltó a un colaborador perico. El tono de la entrevista era completamente humorístico y relajado pero el Espanyol se sintió dolido. De hecho, su respuesta no tardó en llegar. Mientras Valverde y Rubi se abrazaban en el Camp Nou escenificando la deportividad que debe imperar en un derbi, el club blanquiazul se defendía. «Nuestra afición. El equipo se deja la piel cada día. Nuestros 119 años. El minuto 21. El respeto por los rivales. El corazón blanquiazul. Éste nuestro patrimonio y su valor no se mide en euros», publicaba en las redes sociales.

Algo más contundente se mostró el vicepresidente del Espanyol, Carlos García-Pont: «Es un gran jugador que, a veces, en lugar de fomentar el deporte, fomenta que la gente se pelee. Otro día dirá algo inteligente. Si quería hacer un chiste y alguien se ha reído...». Las reacciones se iban sucediendo. Al enfado del olímpico Ander Mirambell, aficionado perico, se le sumaba Javier Tebas: «Habrá que dar un cursillo de economía del fútbol a Piqué», aseguró tras tildar sus palabras de «socarronas».

El Madrid también recibe

Las puyas de Piqué también alcanzaron al Madrid cuando le preguntaron cuántas veces había practicado sexo este mes («¿Cuentan las del Santiago Bernabéu?») y a varios periodistas de rotativos madrileños a los que invita en el grupo de whatsapp que tiene la plantilla para mandarles recados (cerdos o frases burlonas) y después les echa. Piqué nunca ha dejado indiferente a nadie y sus bromas pesadas e incidentes han sido una constante desde que llegó al Barcelona en 2008.

Aunque en el Barcelona no han sentado demasiado bien las declaraciones, Valverde prefiere pasar de puntillas. «No he visto nada del programa, pero es inevitable enterarse. No tengo nada que comentar, salvo que es un programa de humor. Es a ver quién es más ocurrente. Tenemos un partido que es muy serio, el derbi. Nos jugamos mucho. Valoramos mucho a Piqué y estamos contentos con él».