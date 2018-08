Selección española Piqué confirma su adiós El central del Barcelona ha declarado que su marcha del combinado nacional es definitiva

S. D.

Actualizado: 11/08/2018 18:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Ha sido una etapa muy bonita con España, pero ahora me quiero centrar en el Barça». Estas han sido las palabras del central de la selección española, Gerard Piqué, que ha confirmado su adiós definitivo de la selección, en la rueda de prensa previa a la Supercopa contra el Sevilla.

A pesar de que los rumores aseguraban que, con Luis Enrique al frente de la selección, Piqué cambiaría de opinión en cuanto a su retirada, parece ser que finalmente no será así: «Hablé hace poco con el nuevo míster, le dije que la decisión estaba tomada y muy meditada».

De esta forma, el jugador blaugrana se reitera en su decisión, que estaba tomada desde el año 2016, tras el polémico partido contra Albania en que se le criticó por jugar un partido con la selección sin las mangas en que se lucían los colores de la bandera de España.

«Lo normal es que deje la selección después del Mundial». Estas declaraciones de Piqué fueron la dinámica establecida en los años siguientes, hasta la eliminación de España en el Mundial de Rusia en los octavos de final.

Ahora, se llega al fin de una etapa del defensa del Barcelona con España, que comenzó en el año 2009 y que se cierra después de haber ganado un Mundial, una Eurocopa y un total de 102 partidos disputados.