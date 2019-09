Megan Rapinoe, ganadora del premio The Best a mejor jugadora de 2019, ha generado una fuerte polémica en las redes sociales por una declaración suya en la alfombra roja de la gala, celebrada en Milán.

Acompañada de Alex Morgan, Rapinoe se detuvo para hablar con una televisión, y allí le preguntaron por su favorito para ganar el premio The Best en el apartado masculino.

Morgan respondió que apostaba por Virgil Van Dijk, y Rapinoe, tras dudar unos segundos, corroboró la opinión de su compañera, aunque con un argumento que ha generado confusión: «Sí, creo que Virgil, solo por lo guapo que es».

“Virgil should win just for how cute he is” 😂 #VVD#vanDijkpic.twitter.com/GDaN7shFWe