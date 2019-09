Fútbol La posición de De Jong genera debate en Barcelona Frank de Boer o Louis van Gaal han criticado el rol que desempeña en el equipo de Valverde

Sergi Font Barcelona Actualizado: 10/09/2019 13:03h

Llegó a Barcelona rodeado por un aura que le convertía en el guardián del juego azulgrana de los próximos años. Frenkie de Jong desató una auténtica pelea entre los clubes más potentes de Europa por hacerse con sus servicios y finalmente fue el Barcelona el que logró convencerle tras llegar a un acuerdo por el que desembolsarán 86 millones de euros entre fijo y variables. No obstante, el holandés no ha brillado todo lo que de él se esperaba en los tres partidos de Liga que el Barcelona ha jugado y en los que ha sido titular y solo se ha perdido los últimos ocho minutos del último encuentro, ante el Osasuna. El propio De Jong lo reconoció hace unos días en la gala del fútbol holandés y admitió que debe adaptarse y mejorar, aunque se muestra confiado y tranquilo por la confianza que le concede el técnico. En la Ciudad Condal ya se ha abierto un debate sobre la conveniencia de jugar donde le indica Valverde, asegurando que no es la mejor posición para que pueda desempeñar su juego. Neerlandeses ilustres como Frank de Boer o Louis van Gaal, conocedores del estilo del centrocampista y del Barcelona, han opinado y han mostrado su disconformidad.

Frank de Boer, ex técnico del Ajax y actualmente en las filas del Atlanta United, admitió que está sorprendido por la posición donde lo ha colocado Ernesto Valverde. «Vi el último partido del Barcelona y Frenkie estaba casi jugando como extremo. Esa no es su posición. Necesita jugar en el centro o como controlador», opinó el excentral del Barça, que se mostró contrariado: «No sé qué quiere hacer Valverde con él». Y se refirió a la coincidencia en la posición con Sergio Busquets: «Busquets está envejeciendo pero aún puede cumplir en el campo».

Louis van Gaal también criticó las decisiones de Valverde por hacer jugar a De Jong en un puesto en el que no es habitual. «El Barça no está utilizando las cualidades de De Jong», apuntó el exentrenador del Barcelona y fue más allá: «Se trata de adaptarse a él». Hay que tener en cuenta que Van Gaal, un estudioso del fútbol, preparaba los partidos adaptándose al estilo del rival, algo que le costó muchas críticas del entorno, que consideraba que el equipo azulgrana debía mantenerse fiel a un estilo y provocar que el contrario estuviera pendiente de su juego. Van Gaal, por cierto, también opinó sobre la suplencia de De Ligt en la Juventus: «Sucede lo mismo, es otra cultura, otra estructura, otra forma de jugar al fútbol. La gente piensa que es fácil para ellos, pero no es tan fácil».

El próximo partido, ante el Valencia, a Valverde se le amplía el abanico de posibilidades en el centro del campo. Arthur, Arturo Vidal, Rakitic y Aleñá pugnan por una de las tres plazas que ahora mismo parecen estar destinadas a Busquets, De Jong y Sergi Roberto. El brasileño respondió hace diez días cuando logró marcar nada más salir al terreno de juego y su estado de forma parece ser ya el idóneo tras los desbarajustes sufridos la pasada temporada. Arturo Vidal está entrando en el equipo pero desde el banquillo y habrá cuanto tarda el chileno en cansarse de esta situación. Aleñá parece destinado a ser carne de banquillo una temporada más y el caso de Rakitic suscita cierto interés por ver si ahora que ha cerrado el mercado recupera los galones que ha tenido durante sus temporadas anteriores o sigue relegado a la suplencia.