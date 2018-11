La Premier se une al VAR

Los clubes de la Premier League han acordado el uso del videoarbitraje (VAR) para la próxima temporada, según informaron este jueves medios ingleses.

Ahora, la máxima categoría del fútbol inglés hará una petición formal a la FIFA y a la International Football Board (IFAB) para poder implementarlo oficialmente a partir de la próxima campaña.

Pese a que en abril del año pasado los equipos de la liga votaron en contra de implantarlo, esta temporada se han realizado varias pruebas durante algunos partidos, sin incidencia en el juego.

El VAR ya ha sido adoptado por competiciones como la Liga Española, la Bundesliga alemana y la Liga Francesa, además de en el pasado Mundial de Rusia.

La Liga de Campeones lo descartó para esta temporada, pero entrará en vigor para el año que viene.

En un comunicado, la Premier confirmó que se seguirán haciendo pruebas a lo largo de esta campaña.

La inclusión del VAR ha sido un tema recurrente desde el inicio de la competición viendo el impacto que ha tenido en otras ligas.

En los últimos días ha vuelto a ser un asunto candente por las airadas quejas del jugador del Southampton Charlie Austin, al que se le anuló un gol contra el Watford, por supuesto fuera de juego. en una decisión que él calificó como un «chiste».

Charlie Austin's disallowed goal vs Watford. You can see why he's so fuming about it... pic.twitter.com/Z2BTJ8LYdD