La Premier se queda desnuda ante el Brexit La nueva normativa que traería consigo el divorcio entre Reino Unido y Unión Europea disminuiría el cupo de los clubes para futbolistas extranjeros

Alejandro Díaz-Agero

Si el martes enfilaron la cama temprano, lo normal es que a los Guardiola, Mourinho y compañía el café mañanero del miércoles se les atragantase frente a los periódicos del día. El acuerdo que finalmente Reino Unido y Unión Europea han alcanzado para materializar el Brexit, en el que se limaron las asperezas referidas a la gestión aduanera de las fronteras, amenaza con creciente firmeza el músculo de organizaciones asentadas en suelo británico, como la Premier League. La liga más poderosa del mundo tiembla hoy al ver cómo el número de jugadores nacidos fuera de sus dominios que cada equipo podría tener encogería hasta 12, cinco menos de los que actualmente se permiten. O lo que es lo mismo, un problema de dimensiones insondables para los grandes clubes de la liga, que verían sus plantillas desplumadas al son del divorcio.

La medida, que se retrasaría hasta 2020, pretende extender hasta el fútbol ese culto por lo propio que inevitablemente conlleva la pérdida de valor de lo ajeno en el que se fundamenta el Brexit. Es así como la federación inglesa defiende las bondades que esta nueva Premier aportaría a la cimentación de las bases de su fútbol, espoleado por la obligada promoción de jóvenes talentos que evolucionen hasta ocupar el vacío que dejarían los futbolistas foráneos. La Premier, que al ver peligrar su estatus deportivo y económico se opone de forma radical, pidió el pasado verano al Gobierno que hiciese la vista gorda con su caso, en aras de proteger uno de los principales valores deportivos de la marca Reino Unido. Un caso práctico que ayuda a entender la dimensión del asunto: el Manchester City cuenta hoy con sólo cuatro futbolistas británicos en sus filas: Walker, Stones, Delph y Sterling. Serían nueve, como mínimo, los nombres nativos que debería reclutar para aclimatarse a la nueva normativa.

El panorama pinta parecido para el resto de integrantes del «big six» de la competición: Tottenham (17 extranjeros en plantilla), Liverpool, Chelsea (16), Arsenal (15) y Manchester United (14) se verían obligados a dar salida a alguna de sus figuras. Por no hablar del reto que supondría contratar a un jugador extranjero. El Gobierno de Theresa May pretende que quienes aterricen en las Islas, sea para jugar al fútbol, hacer negocios o poner copas, cumplan unos requerimientos mínimos para obtener el permiso de trabajo. En el caso que nos ocupa, los futbolistas tendrían que acreditar haber estado en el campo en al menos un 30 por ciento de los partidos que su selección haya disputado en los últimos dos años; un 50 por ciento en el caso de los combinados nacionales de peso menor. Lejos de ser una boutade, el asunto pondría en jaque fichajes como el de Kanté por el Chelsea o el de Payet por el West Ham, chicos de explosión tardía que no cruzaron las puertas del equipo nacional hasta la madurez.

Más fácil lo tendrían los seis equipos que actualmente cumplirían con las reglas del Brexit, para los que incluso el nuevo escenario podría suponer una oportunidad para recortar distancias con los grandes: Crystal Palace (12), Wolverhampton (12), Southampton (11), Everton (10), Cardiff (7) y Bournemouth (5). El Brighton, que como el City está en el límite de fichas extranjeras, empezó a ajustarse la venda hace ya un par de semanas al contratar a Dan Ashworth, director técnico de la federación inglesa y uno de los principales responsables del triunfo de la sub-20 y la sub-17 en los últimos Mundiales. Pochettino, preguntado en verano por la nula inversión en fichajes del Tottenham, señaló a la influencia del Brexit en la volatilidad de la libra como circunstancia complementaria al coste económico del nuevo estadio del club.

La Superliga, más cerca

Si finalmente se consumase este escenario, la utopía que hasta hace poco era esa Superliga europea por la que los gerifaltes del fútbol suspiraban estaría un paso más cerca de coger forma. La reticencia con la que los clubes ingleses propuestos para integrarla (Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool y Arsenal) recibieron la propuesta de los Real Madrid, Barcelona, Juventus o Bayern para fundar una competición privada entre algunos de los equipos con más solera del continente, argumentada en base a la pérdida de valor que supondría para la Premier, podría desplomarse si finalmente las autoridades británicas metiesen la mano en su capacidad para armar plantillas de primerísimo orden que les permita luchar por los grandes trofeos internacionales.