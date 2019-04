El derbi de Manchester en el estadio de Old Trafford dejó una imagen que se ha hecho viral en las redes y que no tiene nada que ver con lo que sucedió sobre el terreno de juego, donde el Manchester City de Pep Guardiola se impuso al United de Ole Gunnar Solskjaer por 0-2.

El partido estuvo marcado por una descomunal tromba de agua que cayó sobre la ciudad inglesa coincidiendo con el trascendental encuentro, en el que los 'citizens' se jugaban buena parte de sus opciones de conquistar la Premier League.

La lluvia provocó una espectacular gotera en el estadio de Old Trafford que varios aficionados grabaron para después compartirla en las redes sociales. El torrente de agua que caía desde la cubierta del recinto sobre cuatro o cinco butacas provocó varias bromas sobre la mala suerte de los propietarios de las mismas.

Spare a thought for the person sat in this seat at Old Trafford tonight 😂🌧 pic.twitter.com/057xbupHyv