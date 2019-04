El Liverpool ganó un partido clave ante el Southampton (1-3) para seguir en la lucha por alzarse con el campeonato liguero contra el Manchester City de Pep Guardiola.

El conjunto de Jurgen Klopp llegaba al St. Mary's Stadium sumando cuatro partidos consecutivos encajando al menos un gol y el Southampton no tardó en agrandar la estadística. Shane Long aprovechó la asistencia de un Hojbjerg en plena forma para convertirse en el cuarto jugador irlandés de la historia en alcanzar los 50 goles en Premier League, solo superado por Damien Duff (54), Niall Quinn (59) y Robbie Keane (126).

El gol de Long sirvió para terminar con una racha por la que los 'Saints' llevaban sin anotar ante el Liverpool en liga 463 minutos, desde que, precisamente, Sadio Mané, ahora en el equipo 'red', anotara un doblete en su última victoria liguera, en marzo de 2016.

Los de Klopp supieron reponerse gracias al primer gol oficial de Naby Keïta, en un remate de cabeza tras un centro de Alexander-Arnold. Además, el joven lateral inglés, de 20 años y 180 días de edad, se convirtió en el quinto jugador más joven en la historia del Liverpool en alcanzar los 50 partidos con la camiseta 'red'.

Mohamed Salah apareció en el minuto 80 para mantener viva la liga, anotando el 1-2 tras recorrer 50 metros con el balón pegado al pie y terminar explotando los espacios que el Southampton dejó tras un córner a favor. El egipcio se convirtió en el tercer jugador que menos partidos ha necesitado para alcanzar los 50 goles en Premier (69), solo por detrás de Van Nistelrroy (68) y Alan Shearer (66).

La importancia de su gol quedó patente en su celebración, en la que dejó un detalle que ha enamorado a las redes: el quiebro con el que se libró de dos de sus compañeros que pretendían abrazarle y que quedaron, inesperadamente, abrazados el uno al otro.

Henderson and Robertson tried to hug Salah they ended up hugging each other 🤣 pic.twitter.com/1KezGBKaTj