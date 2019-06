Fútbol internacional Radiografía del año negro de Neymar en el PSG El futbolista brasileño ha vivido un calvario con las lesiones, ha perdido la capitanía de la selección, ha agredido a un aficionado y hasta ha recibido una demanda por violación

No ha sido un buen año para Neymar. Su segundo año como jugador del PSG puede definirse como decepcionante. Ha sido noticia más veces por cuestiones extradeportivas que por méritos dentro del terreno de juego.

Desde que el extremo brasileño dejase el Barcelona se le ha relacionado con el Real Madrid o, en los últimos días, con un hipotético regreso al equipo de Valverde. En una balanza, la actitud de Neymar pesaría más que su indudable calidad futbolística para terminar por no acometer su fichaje. El astro brasileño ha vivido un particular infierno en Francia.

El lastre de las lesiones

El delantero se fracturó el año pasado el quinto metatarsiano del pie derecho, lesión de la que fue operado y que puso en riesgo su participación en el Mundial de Rusia. Dolencia física de la que recayó a finales de enero de este año, lo que le apartó de los terrenos de juego hasta finales de abril.

En esos meses no ha podido disputar los octavos de final de la Champions League contra el Manchester United, donde un gol de penalti de Marcus Rashford en el minuto 94 les apeaba de la máxima competición. Al final se pudo ver un Neymar enloquecido por el resultado.

Sí ha estado presente en dos de las derrotas más dolorosas de la temporada: en la Copa de de la Liga que perdieron en cuartos de final ante el Guingamp, con gol del 10 y en la final de Copa de Francia, ante el Stade de Rennes con anotación también del brasileño.

En la concentración con la selección brasileña para preparar la Copa América que se celebra en su país ha sufrido también unas molestias en la rodilla izquierda, que le ha tenido apartado del grupo durante tres días.

Su polémico 27 aniversario

En la celebración de su cumpleaños se difundieron videos del delantero bailando en una discoteca de París con las muletas apuntando al cielo. La afición de Neymar por el mundo de la noche vuelve a poner en entredicho, una vez más, su profesionalidad.

Sanción por criticar a los árbitros

Neymar, después de que el PSG fuese eliminado de la Champions League, utilizó sus redes sociales para desahogarse de la derrota. «Es una vergüenza. Ponen a cuatro tíos que no entienden de fútbol para analizar una jugada. El penalti no existe. Que se vayan a la mierda».

Estas declaraciones le valieron una sanción de tres partidos en la máxima competición internacional por parte del Comité de Control, Ética y Disciplina (CEDB), por lo que se perderá el inicio de la competición europea en la próxima temporada.

Agresión a un aficionado en la Copa de Francia

El Stade de Rennes dio la sorpresa y conquistó la Copa de Francia por tercera vez en su historia. Después de ir perdiendo por 2-0 consiguieron remontar el partido para, finalmente, ganar en los penaltis.

En la recogida de medallas, Neymar no se tomó bien que uno de los espectadores, ubicado al lado de las escaleras por donde circulan los futbolistas, grabara su paseo hasta que se colgase la plata. Su respuesta fue golpear al aficionado, algo que tuvo consecuencias para el futbolistas.

«A nadie le gusta perder, quien me conoce sabe lo competitivo que soy y cómo me sacude una derrota. Pero perder es parte de la vida de un atleta, nos hace crecer, nos hace pensar, nos hace mejorar», de esta forma se defendió Neymar en Instagram.

Pérdida de la capitanía en Brasil

A raíz del incidente que protagonizó en la final copera, medios de comunicación, compañeros de profesión y algunos ex futbolistas como Zé Roberto pedían una sanción. Incluso se planteó el apartarle de la convocatoria de la Copa América.

Finalmente, Tite, seleccionador de Brasil, le ha despojado del brazalete de capitán que portaba de forma permanente tras el Mundial de Rusia, rompiendo con el sistema de rotación del brazalete. El nuevo capitán ha sido su compañero de equipo, Daniel Alves.

Acusación de violación e incertidumbre por su participación en la Copa América

Najila Trindade persentó una demanda de violación contra el jugador del PSG. Los hechos habrían ocurrido el pasado 15 de mayo en un hotel de París. El delantero se defendió en Instagram con un video de siete minutos donde muestra conversaciones privadas entre los dos implicados. Algo que también es delito y que el padre del jugador defendió: «Prefiero un delito cibernético que uno de violación».

Este asunto ha puesto en duda su presencia con la selección. Francisco Noveletto, vicepresidente de la Confederación Brasileña, ha mencionado que «si Neymar juega, Brasil es capaz de no llegar (al título). Conozco a la prensa y la prensa va a estar encima de él. Hay muchas cosas más para aparecer. Un amigo mío de Río de Janeiro me dijo que hay un vídeo más para ser lanzado a la calle» o «Neymar no está en condiciones psicológicas de disputar la Copa América», sentenció. Aunque más tarde sí que garantizó «al cien por cien» su presencia en el torneo continental.